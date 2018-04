I parigini vanno in svantaggio e i padroni di casa sprecano il rigore del possibile 2-0. Al 92esimo arriva il pareggio per la sfortunata deviazione di Debuchy.

07 apr 2018

Il Paris Saint-Germain si salva e beffa il Saint-Etienne nell'anticipo serale della 32esima giornata di Ligue 1: la capolista è infatti riuscita ad acciuffare il pareggio soltanto nei minuti di recupero dopo essere stata a lungo in svantaggio.

C'est terminé à Geoffroy Guichard, les parisiens arrachent le match nul dans les ultimes minutes de la rencontre ! #ASSEPSG pic.twitter.com/rhAYhh9yDV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 6, 2018

Un risultato non molto pesante per quanto riguarda la corsa al titolo in Ligue 1 ormai saldamente in mano al Paris Saint-Germain, che può però essere decisivo per i padroni di casa che ora rischiano di allontanarsi definitivamente dalla zona Europa League.

Il Saint-Etienne è andato in vantaggio con Cabella dopo 17 minuti, ma è lo stesso attaccante francese a sprecare il rigore del possibile 2-0 alla mezz'ora, con Areola che lo respinge. La partita sembra comunque indirizzata dopo l'espulsione di Kimbpembe nel finale del primo tempo ma al 92esimo arriva la beffa: Debuchy devia un cross innocuo di Mbappé e trafigge il suo portiere. Se il Paris Saint-Germain rimane comunque in testa alla Ligue 1, questo pareggio peserà tanto sulle ambizioni europee della squadra allenata da Gasset.