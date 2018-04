Il tecnico olandese conquista la sua prima vittoria in terra spagnola: Lucas Perez e Adrian (doppietta) regalano 3 punti ai galiziani. Andalusi sempre più ultimi.

07 apr 2018

Il nono tentativo è quello buono. Nella 31esima giornata di Liga, Clarence Seedorf conquista finalmente la sua prima vittoria da allenatore del Deportivo La Coruña, tre punti fondamentali per credere ancora nella salvezza. Al Riazor il Malaga viene sconfitto 3-2, resta ultimo a 17 punti e vede avvicinarsi sempre più la retrocessione. Il match si sblocca al 5' quando viene concesso rigore per atterramento di Lucas Perez, che poi si presenta dal dischetto e firma l'1-0. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio andaluso firmato Diego Rolan. Al 70' Adrian riporta avanti i galiziani con un piattone destro, appena tre minuti dopo Diego Rolan fa 2-2. All'85' ancora Adrian fa esplodere il Riazor per il 3-2 finale. Il Depor sale a quota 23 punti a -5 dal Levante quartultimo che affronterà il Las Palmas penultimo.