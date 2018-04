I biancoverdi sconfiggono la squadra basca grazie al gol di Sergio Leon e all'autorete di Arbilla. La squadra di Setién è in piena zona Europa League.

88 condivisioni

07 apr 2018

3 punti e l'obiettivo Europa League è ancora più vicino. Il Betis Siviglia trova un successo molto importante nell'anticipo della 31esima giornata del campionato spagnolo e vola momentaneamente al quinto posto in classifica.

I biancoverdi hanno avuto ragione di un Eibar apparso ormai troppo rilassato dopo aver perso il sogno europeo e aver conquistato con tranquillità la salvezza. Il club basco è stato sconfitto 2-0 in una partita dominata dai padroni di casa.

La squadra di Setién è andata in vantaggio col gol di Sergio Leon dopo solamente 20 minuti, per poi sprecare molte occasioni per il raddoppio. Ma il 2-0 arriverà grazie ad una sfortunata autorete di Arbilla, che chiuderà la partita. Vola ancora il Betis, quinto in Liga in attesa delle partite di Villarreal e Siviglia.