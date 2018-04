La squadra allenata da Antuña torna al successo dopo più di un mese e si allontana ancora dalla zona retrocessione.

07 apr 2018

Una vittoria importantissima che può essere decisiva per la corsa alla salvezza: l'Alaves torna a conquistare i 3 punti in campionato dopo addirittura un mese (per la precisione dall'1-0 sul Levante del 1 marzo) e batte il Getafe con un meritato 2-0.

Dopo un primo tempo equilibrato in cui i padroni di casa avevano però avuto più occasioni da gol, si decide tutto nella ripresa: ci pensa Laguardia ha sfruttare un bel calcio di punizione di Munir per mettere in porta la rete del vantaggio. A chiudere la partita è lo stesso ex canterano del Barcellona, che ribadisce in gol un traversone del suo compagno di reparto Guidetti.

Gli ospiti hanno la possibilità di rientrare in partita ma Antunes spreca il rigore del possibile 2-1. L'Alaves sale così a quota 35 punti in Liga, a +12 dalla zona retrocessione. Sconfitta indolore per il Getafe che la salvezza l'ha invece ormai raggiunta da tempo