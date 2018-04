Prestazione pazzesca della Ferrari in mezzo al deserto: tempo super di Seb, Kimi subito dietro. Mercedes attardate: Bottas terzo, Hamilton quarto, ma partirà nono.

263 condivisioni

07 apr 2018 di Francesco Bizzarri

La Formula 1 riparte dal Bahrain con una super prestazione di Sebastian Vettel. Dopo 11 anni, la Ferrari torna in pole nel deserto. Ma la notizia è ancora più grande: prima fila rossa, Raikkonen secondo. Mercedes lontane, terzo Bottas, quarto Hamilton. L'inglese, penalizzato di cinque posizioni dopo aver sostituito parti del cambio, partirà nono sulla griglia di partenza.

Domani altra lotta, ma a correre davanti a tutti ci sarà il Cavallino, rampante, affamato, con un Vettel in forma, un Raikkonen in scia e altrettanto motivato. Le Stelle d'Argento dovranno rincorrere.

Due Ferrari davanti a tutte non succedeva dal GP di Formula 1 in Ungheria del 2017. I piloti di Maranello sono stati sempre avanti, hanno confermato gli ottimi tempi già visti nel venerdì. In gara ora si punta ad una doppietta, sicuramente alla portata. Ma attenzione all'orgoglio del leone Hamilton.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁



TOP TEN

VET 📸

RAI

BOT

HAM

RIC

GAS

MAG

HUL

OCO

SAI#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/7HloMWyeBU — Formula 1 (@F1) April 7, 2018

Formula 1 Bahrain, la lotta in qualifica

L’occasione ghiotta è per la Ferrari nelle qualifiche del GP di Formula 1 del Bahrain: con Hamilton retrocesso di 5 posizioni, la pole è possibile. Raikkonen mette subito le cose in chiaro con un grande tempo, a seguire Vettel. Qualche giro, poi bandiera rossa: Verstappen a muro, prove finite per lui e quindicesima piazza. L’olandese attraversa un momento nero dopo l’incidente in Australia. In Q1 eliminati Grosjean, Ericsson, Sirotkin, Leclerc e Stroll. Notte fonda per le Williams.

Via alla Q2, altro super tempo di Vettel. Fuori Hartley, Perez, Alonso, Vandoorne e appunto, Verstappen. La Mercedes continua a pagare decimi: tutta tattica, forse.

La sfida a colpi di secondi

Subito in pista Vettel e Raikkonen: due tentativi immediati, poi il tutto per tutto all'ultimo minuto. La battaglia è tutta qui: Raikkonen fa meglio di un soffio del compagno, Hamilton alle spalle delle due Rosse. Il giro fenomenale è ancora di Vettel: pole e grande esultanza. Raikkonen secondo, dietro le Mercedes di Bottas e Hamilton. Ferrari super in Bahrain.