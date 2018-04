Cristiano Ronaldo avverte l'Atletico: altra rovesciata in allenamento

Il fenomeno del Real Madrid sembra averci preso gusto e in vista del derby contro i Colchoneros si esibisce in una nuova sforbiciata come contro la Juventus.

07 apr 2018

Una volta avergli visto spiccare il volo, ora il problema è riportare Cristiano Ronaldo sulla terra. Dopo l'eccezionale gesto tecnico visto nell'andata del quarto di finale di Champions League contro la Juventus, il portoghese sembra averci preso gusto. Domani è in programma un'altra grande sfida per la squadra allenata da Zidane, cioè il derby contro l'Atletico Madrid che è atteso al Santiago Bernabeu nel pomeriggio. Anche se Cristiano Ronaldo potrebbe partire dalla panchina, sembra già carico. OTRA VEZ 😳 @Cristiano pic.twitter.com/NsiFmhcXN0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2018 Il Real Madrid ha postato sui suoi canali social il video di una nuova, spettacolare rovesciata fatta nell'allenamento fatto alla vigilia della sfida contro il Colchoneros. Magari avrà più bisogno di riposo rispetto alle passate stagioni, ma Cristiano Ronaldo sembra essere più in forma che mai.