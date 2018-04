Icardi, 100 gol in Serie A: è il più giovane degli ultimi 55 anni!

Ad inseguire questa coppia di cecchini da area di rigore ci sono Paulo Dybala (salito a 21 con la tripletta al Benevento) e Fabio Quagliarella fermo a 18. Con 8 giornate di campionato ancora da giocare, la lotta per la vittoria della classifica dei cannonieri in Serie A è ancora apertissima.

L'attaccante di Torre Annunziata insegue il suo secondo titolo di capocannoniere del campionato italiano in carriera ma ad insidiarlo c'è un altro bomber che in passato ha vinto la classifica marcatori Serie A e cioè Mauro Icardi . Il capitano dell'Inter ha ripreso a segnare con regolarità ed è a quota 24 gol.

C'è ancora Ciro Immobile in cima alla classifica marcatori Serie A di quest'anno: il centravanti della Lazio sta vivendo una stagione spettacolare ed è ancora in testa grazie alle 26 reti messe a segno nelle prime 30 giornate di campionato.

L'attaccante biancoceleste è ancora in testa con 2 reti di vantaggio sul capitano dell'Inter. La Joya sale a 21 con la tripletta al Benevento.

