Hockey, incidente uccide 14 persone

A nord di Tisdale, in Canada, la vettura con a bordo la squadra Humboldt Broncos si è scontrata con un tir. Il bilancio è di 14 vittime e 14 feriti.

07 apr 2018

Tragedia nel mondo dell'hockey: nel tardo pomeriggio di ieri il bus che trasportava il team giovanile dell'Humboldt Broncos è stato coinvolto in un tremendo incidente stradale scontrandosi contro un tir. Il bilancio finale dovrebbe essere di 14 morti e 14 feriti.

La terribile notizia arriva dal nord del Tisdale, nel Saskatchewan, regione del Canada. Stando a quanto diffuso dal comunicato stampa rilasciato dalle forze di polizia locali, il bus su cui erano presenti 28 persone è entrato in collisione con un semirimorchio di grandi dimensioni.

La squadra dell'Humboldt Broncos si trovava in viaggio per giocare una gara dei playoff della Lega giovanile canadese contro i Nipawin Hawks. Purtroppo, quello che doveva essere l'ennesimo viaggio di una lunga stagione piena di soddisfazioni si è trasformato in una tragedia.

Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018

Al momento non sono state rilasciate altre informazioni sul bilancio dell'incidente: a bordo del bus c'erano 28 persone, autista compreso, ma non è ancora chiaro quanti e quali dei giocatori risultino nell'elenco delle vittime. Si sa solamente che 3 dei feriti sono ricoverati in gravi condizioni.

Poche ore fa è arrivato anche il commento di un distrutto Justin Trudeau. Sul suo account Twitter il primo ministro canadese ha espresso tutto il proprio dolore, dicendo che non può neanche immaginare cosa stiano provando i genitori delle vittime.

I giocatori presenti sul bus coinvolto nell'incidente avevano un'età fra i 16 e i 21 anni ed erano tutti quanti nati in Canada. La gara sarebbe stata una delle ultime della stagione, nella Lega che solitamente funge da anticamera per i college o addirittura per la NHL.