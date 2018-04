Bayern Monaco, Heynckes festeggia il titolo celebrando Ribery e Robben

Il tecnico dei bavaresi esulta dopo la vittoria in Bundesliga portando in trionfo le due colonne del Bayern, che in estate potrebbero lasciare la Germania.

07 apr 2018

Una marcia trionfale in Bundesliga, vinta per la sesta volta consecutiva: il Bayern Monaco è campione di Germania, una frase che sentiamo ormai da 6 anni ma che all'inizio della stagione sembrava poter essere messa in dubbio. Il brutto inizio dei bavaresi ha portato all'esonero di Ancelotti e all'arrivo (anzi al ritorno) sulla panchina di Heynckes, che ha raddrizzato l'annata e ha portato la sua squadra a vincere il campionato con 5 giornate d'anticipo. Il 4-1 in casa dell'Augsburg ha ufficializzato il successo del Bayern Monaco e nel post partita, l'allenatore è andato sotto la curva popolata da suoi tifosi per festeggiare, indirizzando gli applausi verso due colonne del club bavarese: Ribery e Robben. 4️⃣ titles playing for Gladbach.

4️⃣ titles managing Bayern.



1️⃣ Bundesliga legend. pic.twitter.com/DJ0Ks4926P — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 7, 2018 Per le due ali è l'ennesimo trofeo conquistato in Germania e i sostenitori si sono potuti godere nuovamente un'esultanza fra i due campioni e il loro allenatore (visibilmente commosso). Sapendo che in estate tutti e 3 potrebbero dire addio al Bayern Monaco.