Bloccate tutte le esultanze che all'estero possono essere fraintese. In passato venne fatto lo stesso con la "mitraglia" di Benatia.

07 apr 2018 di Elmar Bergonzini

Non è importante il messaggio che si manda, ma quello che si recepisce. Per questo, specie personaggi famosi e aziende leader del proprio settore devono stare sempre molto attenti per quel che riguarda la comunicazione. Non ci possono essere fraintendimenti, ne va della propria immagine.

Al Bayern Monaco cercano da sempre di evitare qualsiasi buccia di banana. I bavaresi sono il club più importante in Germania, uno dei più seguiti in Europa, per questo sanno che non possono sbagliare nulla. Nella prima giornata del 2015-16 Benatia segnò contro l'Amburgo. Fino a quel momento aveva sempre esultato facendo il gesto della "mitraglia", quello alla Batistuta, ma quel giorno rinunciò.

Fu proprio il marocchino a spiegare che i dirigenti del Bayern Monaco gli avevano, per così dire, tolto le munizioni.

In società mi hanno chiesto di evitare. Vorrei fosse chiaro però che il mio non era un messaggio politico o militare.

Bayern Monaco, vietate le esultanze ambigue

Ora la questione torna di moda. Da anni Ribery è solito esultare facendo il gesto "ok". Unisce in pratica indice e pollice formando un cerchio. Nulla di male, è evidente. Ma il messaggio potrebbe esser comunque frainteso da qualcuno. In molti paesi infatti quel gesto ha un significato piuttosto volgare. In Francia e in Belgio, per esempio, può esser utilizzato per dire a una persona che vale zero. In Messico è un gesto volgare in quanto rappresenta un invito sessuale.

Ancora più imbarazzante il significato del gesto in Grecia, Russia e Turchia: chi unisce pollice e indice in quel modo, da quelle parti, fa riferimento al sesso anale. Anche in Brasile il messaggio può essere frainteso: quel gesto che da noi significa "ok", da loro è una grave offesa personale. Per questo, dopo Benatia, anche Ribery deve trovare un nuovo modo di esultare. Perché al Bayern Monaco non vogliono che i messaggi mandati dai loro giocatori possano essere strumentalizzati.