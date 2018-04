Il difensore del club che milita nella seconda divisione francese è scomparso questa mattina. Aveva solamente 18 anni, ancora ignote le cause del decesso.

07 apr 2018

Nuova, terribile tragedia nel mondo del calcio e ancora una volta a perdere la vita è un giovane talento che militava nella Ligue 2, il campionato cadetto francese: il Le Havre ha comunicato la scomparsa di Samba Diop, difensore di soli 18 anni.

Il doloroso annuncio è arrivato dagli account social del club francese già listati a lutto, ma secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino l'Equipe le cause del decesso non sarebbero ancora state individuate. La trasferta del club in casa del Reims è stata immediatamente rinviata.

Samba Diop giocava nella squadra riserve del Le Havre che milita nella quarta divisione, ma le sue prestazioni gli avevano permesso di guadagnarsi anche diverse convocazioni con la prima squadra. Solamente un mese fa aveva perso la vita il 19enne Thomas Rodriguez in forza al Tours, altro club di Ligue 2, pochi giorni dopo la scomparsa di Davide Astori.