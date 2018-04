Le parole in conferenza del tecnico bianconero alla vigilia del match col Benevento.

06 apr 2018

La batosta contro il Real Madrid è alle spalle, Massimiliano Allegri si proietta al match che la sua Juventus giocherà in casa del Benevento nella 31esima giornata di Serie A. "Siamo leoni feriti ma non ancora morti", urla Max in conferenza, che vuole tenere il Napoli - impegnato contro il Chievo - a -4.

Lo Scudetto - ribadisce Allegri - resta il nostro obiettivo principale. Mettiamo in campo la rabbia per la delusione della sconfitta contro il Real Madrid, non possiamo assolutamente commettere errori. Il Benevento sta mettendo in mostra un buon calcio, giocheremo con i primi caldi e serve concentrazione. Sconfitte come quella contro il Real Madrid capitano, è una grandissima squadra. Per un'ora abbiamo giocato bene, ora mettiamoci alle spalle la delusione tornando a vincere

Sul futuro: