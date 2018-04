Immobile raggiunge quota 37 reti in stagione e aggancia Miro Klose nella classifica dei marcatori biancocelesti.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

C'è una parte d'Italia che non molla. C'è una parte d'Italia che è un po' come l'Idra: se gli tagli una testa, quella semplicemente ricresce. La Lazio di Inzaghi è così: in partite come quella contro il Salisburgo, sembra quasi inutile segnare un gol (se non fosse per la partita di ritorno). Per gli avversari diventa frustrante. Perché tanto poi i biancocelesti te ne fanno un altro. E un altro ancora. Ad oggi, tra Champions Legue ed Europa League, Immobile&Co sono l'unica gioia tricolore. E il merito è soprattutto di un attacco straordinario.

Dopo il 4-2 rifilato agli austriaci, i gol adesso sono 106: centosei. Centosei gol segnati in una sola stagione. La Lazio dello scudetto (stagione 1999-2000) a fine anno arrivò a 109. La sensazione è che a maggio Inzaghi supererà Eriksson e batterà un record storico. Numeri che vanno oltre le aspettative, che incantano come incanta una squadra votata all'attacco. Immobile, che attualmente è il capocannoniere della Serie A con 26 reti, ora vuole prendersi anche lo scettro in Europa League: 7 i gol segnati finora, davanti c'è il solo Aduriz a 8.

Lo stesso numero 17, tra l'altro, con il gol in Europa League contro il Salisburgo è arrivato a quota 63 reti con la Lazio e ha raggiunto Miroslav Klose nella classifica dei marcatori biancocelesti. Altro dato: il gol di Parolo è stato il numero 300 nelle competizioni europee per la squadra capitolina. Che continua a vivere un'annata piena di soddisfazioni. E di gol. Lo ha detto anche capitan Lulic a fine partita: "Con un attacco del genere è tutto più facile". C'è da credergli.

Festa biancoceleste

Dall'Europa League alla Serie A: la Lazio è a -3 dal Barcellona

Focus: campionati nazionali. Focus: gli attacchi delle altre big d'Europa. In Serie A la Lazio attualmente vanta il miglior attacco con 73 reti segnate. La Juventus prima in classifica è ferma al secondo posto a quota 70. Nella Liga, Barcellona e Real Madrid sono sopra ai biancocelesti solo per 3 marcature: entrambe le spagnole sono a 76. In Bundes, il Bayern Monaco ha segnato 72 gol (ma ha due partite in meno rispetto ai biancocelesti). Irraggiungibili soltanto PSG (95) e Manchester City (88).

Così, la Lazio si sistema tra le grandi del calcio europeo grazie a un attacco da top team. Immobile, adesso, è arrivato a quota 37 reti stagionali. Ma i gol arrivano anche dagli altri attaccanti, dai difensori, dai centrocampisti. A proposito di centrocampisti: forse non tutti se ne sono accorti, ma Parolo contro il Salisburgo ha segnato di tacco. La rete del 2-1. La numero 300 nelle competizioni europee. Di tacco. Tutto vero.