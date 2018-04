L'ennesimo attacco di Mino Raiola non poteva passare inosservato. Alla fine Pep Guardiola ha risposto al procuratore che nei giorni scorsi lo aveva definito "cane e codardo, un uomo che vale zero" .

Il tecnico del Manchester City ha replicato così alla vigilia del derby col Manchester United valido per la 33esima giornata di Premier League:

Questa persona di cui parlate mi ha proposto Henrikh Mkhitaryan e Paul Pogba solo due mesi fa. Sì, offende e appena due mesi fa mi ha chiesto se volessi questi giocatori al Manchester City. Gli ho risposto che non avevamo abbastanza soldi, Pogba è troppo caro. In ogni caso non sono una persona che deve proteggere i suoi giocatori, non può portarmi i suoi assistiti come un cane. E poi non è un bell'accostamente quello con i cani, deve rispettare i cani.