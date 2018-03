È l'eterna lotta della nostra epoca. Partendo dalle recenti parole di Buffon, abbiamo raccolto i pareri più celebri espressi negli anni dagli altri fuoriclasse.

Per alcuni non c'è partita, per altri è un dilemma destinato a non risolversi neanche tra 1000 anni. Chiederlo ai tifosi di Barcellona e Real Madrid, ma anche a quelli di Argentina e Portogallo, è praticamente inutile: in entrambi i casi, il sondaggio sfiorerebbe il 100% per uno o l'altro duellante. Chi è più forte, chi è il migliore al mondo: Messi o Cristiano Ronaldo? Eccolo, l'interrogativo cosmico che tira in ballo tutte le scuole di pensiero possibili e immaginabili legate al calcio. Da una parte, gli esteti del talento allo stato puro. Dall'altra, i cultori del fuoriclasse-building e dei "numeri prima di tutto".

Un dibattito riportato in auge dalle ultime dichiarazioni di Gigi Buffon, interrogato - prima dell'amichevole tra l'Italia e l'Argentina della Pulce - su chi preferisse in una scala di valori tra il fenomeno di Rosario e la star di Funchal. Il portiere della Nazionale, vedremo tra poco, è stato abbastanza diplomatico: "Entrambi fanno paura".

Da quando esiste il dualismo Messi o Cristiano Ronaldo, però, tanti tra i campioni del presente e del passato si sono sbilanciati per l'uno o per l'altro. A livello di classe cristallina incastonata nel DNA, è l'argentino ad aver raccolto negli anni i pareri più favorevoli. Chi sposa la "causa" CR7, invece, predilige due fattori: la staordinaria capacità di lavorare su se stesso, per diventare uno dei migliori di sempre, e la valanga di gol che lo stanno portando in cima alle classifiche di rendimento più prestigiose.

Messi o Cristiano Ronaldo?

Senza volerci esprimere in merito - Dio ce ne scampi - e senza aver tantomeno raccolto un campione "statistico", abbiamo selezionato le risposte più significative e famose sul tema. Quelle, per capirci, che hanno elargito negli ultimi anni gli illustri colleghi dei due penta Pallone d'Oro. Cominciando proprio da Buffon.

Gianluigi BUFFON

Messi è più completo, parte da lontano, ha doti tecniche e visione da trequartista, ma è anche un finalizzatore. Nelle ultime stagioni Cristiano Ronaldo si è specializzato, anche perché ha qualche anno in più, a diventare un killer da area di rigore. Fanno entrambi paura.

Messi o Cristiano Ronaldo? Buffon è l'ultimo campione a esprimersi su questo eterno dilemma

Diego Armando MARADONA

Non posso decidere se sia meglio Messi o Cristiano. Mi incantano entrambi, li vorrei nella mia squadra perché ce la mettono sempre tutta.

Ma non mancano anche le critiche, da parte del Pibe. Ecco come ha replicato recentemente al portoghese:

Dice di essere il migliore nella storia del calcio? Ditegli di non sparare ca**ate!

Questa invece la critica alla Pulce:

Il carattere non è qualcosa che si compra, ma che ti viene dentro. Leo non sarebbe capace di parlare a venti giocatori, motivandoli come facevo io.

Maradona è stato il ct di Messi dal 2008 al 2010

PELÉ

Nella mia squadra preferirei avere Messi. Segna gol importanti, ma è anche un giocatore che prepara l'azione e sforna assist.

Pelé preferisce Messi a Cristiano Ronaldo

RONALDO

Cristiano Ronaldo è un grandissimo giocatore, ma se mi chiedete di scegliere non ho dubbi: meglio Messi. È un alieno, mi piace più di ogni altro. Fa cose che altri non riescono neanche a pensare.

Anche Ronaldo il Fenomeno preferisce la Pulce al suo... quasi omonimo

NEYMAR

Cristiano Ronaldo è lo specchio in cui mi guardo. Tutti sognano di essere come lui o Messi.

Neymar prende come esempio CR7 più che il suo ex compagno di squadra

Zlatan IBRAHIMOVIC

Cristiano non è un talento naturale, è il risultato di un duro allenamento. Leo è unico, non credo che nascerà un giocatore in grado di fare ciò che fa lui. Sembra un giocatore della PlayStation: se gli dai palla, riesce a dribblare tutti.

Ibrahimovic e Messi sono stati compagni di squadra nel 2009/10

Sergio RAMOS

Cristiano è un attaccante come non ne abbiamo mai visti. È già una leggenda e sarà riconosciuto come uno dei migliori giocatori nella storia del calcio.

Sergio Ramos non può che propendere per la star del suo Real Madrid

Gerard PIQUÉ

Se il Pallone d'Oro dovesse premiare il miglior giocatore del mondo, allora dal 2009 avrebbe dovuto vincerlo sempre Messi. È di un altro livello.

Piqué non ha dubbi: stravede per il "suo" numero 10

Eden HAZARD

Messi è il migliore al mondo.

Hazard e Messi si sono sfidati negli ultimi ottavi di Champions League

RONALDINHO

Il duello tra loro due è una cosa positiva per il calcio e per tutti coloro che amano questo sport. Entrambi sono grandissimi, ma devo scegliere Leo perché è mio amico.

Messi ha ereditato la numero 10 del Barcellona da Ronaldinho

Alessandro DEL PIERO

Sono due giocatori che lottano sempre per essere i migliori, come John McEnroe e Bjorn Borg o Roger Federer e Rafael Nadal. Ma chiedermi chi è il migliore tra loro è come scegliere tra mamma e papà!

Alex Del Piero non si sbilancia

Carlos TEVEZ

Cristiano deve lavorare e allenarsi duramente per essere il migliore, mentre a Leo riesce in modo naturale. Sono i due giocatori più forti del pianeta, ma Messi gioca un altro sport.

Tevez premia l'ex compagno di Nazionale rispetto all'ex partner d'attacco al Manchester United

RAUL

Sono stato fortunato abbastanza da giocare con Zidane, Ronaldo, Figo, Cristiano... ma Messi è diverso. Rende tutto così semplice, anche le cose impossibili.

Raul "tradisce" il Real Madrid e sceglie Messi

Francesco TOTTI

Il migliore al mondo è Messi, ma fatemi un favore... non ditelo a Cristiano Ronaldo!

Instagram Leo Messi (@leomessi) Lo scambio di maglie tra Messi e Totti

KAKÁ

Messi è un genio e Cristiano è l'icona del calcio moderno, un giocatore davvero completo. È giusto che in due abbiano vinto dieci Palloni d'Oro.

Kakà è stato l'ultimo a vincere il Pallone d'Oro, nel 2007, prima del dominio Messi-CR7

David BECKHAM

Sono entrambi unici. Personalmente credo che Cristiano Ronaldo potrebbe anche giocare per lo Stockport County e segnare una tripletta.

Questione di Red Devils e di merengues: Beckham punta su Cristiano

XAVI

Vergognoso paragonare Leo con altri. Cristiano Ronaldo ha raggiunto un livello straordinario, ma ha avuto la sfortuna di trovarsi davanti a uno dei migliori di sempre.

Xavi è un fedelissimo del "Team Messi"

Roberto CARLOS

Vedo Cristiano allenarsi ogni giorno, si vede che vuole migliorare sempre di più È questa la differenza con Messi, che è un fenomeno: per quanto riguarda la professionalità, le motivazioni e l'ambizione, Cristiano ha un vantaggio rispetto a tutti.

L'ex Real Madrid Roberto Carlos dice Cristiano

Fernando TORRES

Messi è il migliore, non ho mai visto e non vedrò mai un giocatore come lui.

Fernando Torres, da buon colchonero, non sceglie Cristiano Ronaldo

Angel DI MARIA

Non ci sono parole per descrivere Messi. Cristiano è straordinario, ma è difficile giocare nella stessa epoca di Leo.

Come Tevez, anche Di Maria sceglie il compagno di Nazionale all'ex compagno di squadra al Real Madrid

Steven GERRARD

Viviamo in un'epoca in cui Messi e Ronaldo giocano a un livello mai visto prima. Scegliere tra loro è come farlo tra Pelé e Maradona. Se proprio fossi costretto a sceglierne uno, direi Messi. Questo perché gioca di più per la squadra, ma nella mia testa è un 51% contro 49% .

Per Steven Gerrard, la scelta tra i due è durissima

Paolo MALDINI

Secondo me, Messi è al primo posto, ma anche Cristiano Ronaldo è un giocatore di primo livello e ugualmente forte a livello individuale.

Paolo Maldini preferisce Messi un pizzico di più rispetto al portoghese

Luis FIGO

Sono entrambi i migliori al mondo, è difficile dire chi sia il migliore. Non potrei mai sceglierne uno in particolare.

Luis Figo sancisce un pareggio tra il suo connazionale e la Pulce

Thierry HENRY

Ho un grandissimo rispetto per Ronaldo, ma ho giocato con Leo e ho vissuto momenti straordinari insieme a lui. Ecco perché dico Messi.

Henry ha giocato insieme a Leo Messi dal 2007 al 2010

Mesut ÖZIL

Dico Cristiano perché ho giocato con lui.

Özil è stato compagno di squadra di Ronaldo a Madrid dal 2010 al 2013

Frank LAMPARD

Solo Cristiano Ronaldo può essere paragonato a Messi, ma credo che Leo - a fine carriera - avrà raggiunto numeri più alti del portoghese.

Frankie Lampard crede che i numeri di Messi saranno ancora più eterni

Robin VAN PERSIE

Dico Messi, ma è davvero dura scegliere.

Robin van Persie vota Messi

Gabriel Omar BATISTUTA

Cristiano Ronaldo è straordinario, ma per me Messi resta sempre Messi.

Diventando recordman di gol dell'Argentina, Messi ha superato proprio Batistuta

Rio FERDINAND

Ho giocato con Cristiano, preferirò sempre lui.

Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo hanno diviso lo spogliatoio a Old Trafford dal 2003 al 2009

Carlos VALDERRAMA

Se dovessi scegliere uno tra loro, direi sicuramente Messi.

L'ex numero 10 della Colombia preferisce l'attuale numero 10 dell'Argentina

Dopo questa lunga carrellata di opinioni, volevate lavarvi le mani come Ponzio Pilato? Forza, rispondete anche voi: chi è più forte, Messi o Cristiano Ronaldo?