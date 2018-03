Impegno casalingo anche per il Frosinone che attende il Venezia, mentre il Palermo andrà a giocare in trasferta contro la Virtus Entella.

Il campionato cadetto entra nella sua fase decisiva e la 33esima giornata, quella pre-pasquale, si distribuirà per metà della prossima settimana: le partite del prossimo turno Serie B sono in programma fra il 28 e il 30 marzo.

Il mercoledì si giocherà l'unico anticipo fra Ascoli e Bari mentre 8 degli 11 incontri saranno disputati in contemporanea giovedì, per poi arrivare al doppio posticipo di venerdì 30 marzo che andrà a chiudere il turno.

L'Empoli capolista proverà a mantenere la testa della classifica nell'impegno casalingo con la Salernitana mentre Frosinone e Palermo continueranno il loro inseguimento nei confronti della squadra toscana.

Prossimo turno Serie B, le partite della 33esima giornata

Ad aprire il prossimo turno Serie B sarà l'anticipo Ascoli-Bari in programma mercoledì 28 marzo alle ore 20:30. Gran parte della 33esima giornata invece si giocherà allo stesso orario ma giovedì: impegni casalinghi sia per l'Empoli che per il Frosinone rispettivamente contro Salernitana e Venezia, mentre il Palermo va in trasferta contro la Virtus Entella. Il Carpi attende una Ternana che ha disperato bisogno di punti per provare a raggiungere la salvezza.

La serata di Serie B sarà completata da Foggia-Pro Vercelli, Avellino Parma, Cittadella-Spezia e Brescia-Pescara. Il turno si chiuderà venerdì 30 marzo con due posticipi: alle 19:00 scendono in campo Novara e Cesena mentre alle ore 21:00 sarà la volta di Perugia-Cremonese.

Ecco quindi il programma completo del prossimo turno Serie B.

Mercoledì 28 marzo, ore 20:30 - Ascoli v Bari

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Entella v Palermo

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Avellino v Parma

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Empoli v Salernitana

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Foggia v Pro Vercelli

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Carpi v Ternana

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Frosinone v Venezia

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Cittadella v Spezia

Giovedì 29 marzo, ore 20:30 - Brescia v Pescara

Venerdì 30 marzo, ore 19:00 - Novara v Cesena

Venerdì 30 marzo, ore 21:00 - Perugia v Cremonese

La classifica

L'Empoli guida ancora la classifica inseguito da Frosinone e Palermo. La Ternana è all'ultimo posto, 3 punti dietro la coppia composta da Ascoli e Pro Vercelli.

Empoli - 60*

Frosinone - 55

Palermo - 54*

Cittadella - 50*

Bari - 50*

Parma - 47*

Perugia - 46**

Venezia - 46**

Carpi - 44*

Spezia - 42

Cremonese - 41

Salernitana - 41

Foggia - 40*

Pescara - 37

Avellino - 36*

Entella - 35*

Novara - 35

Brescia - 34*

Cesena - 33*

Pro Vercelli - 30*

Ascoli - 30

Ternana - 27

*: Una partita in meno; **: Due partite in meno.