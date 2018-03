I giallorossi sono vicini al portiere svedese classe 1998 di proprietà del Malmö.

23 mar 2018

La Roma si è assicurata il portiere Marko Johansson, classe 1998 di proprietà del Malmö. Come riporta Gianluca Di Marzio, l'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 2 milioni di euro più 1.5 di bonus. Il giocatore però, dopo un'annata in prestito al Trelleborg, ha fatto sapere al Malmö di volersene andare solamente per fare il titolare. Un ruolo che i giallorossi, con un certo Alisson tra i pali, non possono assicurargli. Al contrario del Lipsia che a fine stagione saluterà Peter Gulacsi e sarebbe disposto a far indossare a Johansson la maglia numero uno. Lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente qualora la Roma decidesse di cedere Alisson, seguito dal Real Madrid. In quel caso tra i pali dei giallorossi andrebbe ridefinita una gerarchia e Johansson potrebbe candidarsi per una maglia da titolare.