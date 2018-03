Serie A, Inzaghi: "Campo pessimo: non è una scusa, è un dato di fatto"

Ancora un pari per la Lazio, che non vince ormai da tre turni.

6 ore fa

Stop inatteso contro il Bologna, e la Lazio viene scavalcata in classifica dall'Inter. Si avvicina anche il Milan di Gattuso, così per Simone Inzaghi la pausa in Serie A arriva nel momento più opportuno.

L'obiettivo è riprendere fiato e recuperare alcuni giocatori importanti in vista del rush finale in campionato e in Europa League.

Con la speranza di non giocare più in un campo nelle stesse condizioni di quelle in cui versava l'Olimpico ieri sera.