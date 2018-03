L'esterno del Portogallo si sta rivelando l'arma in più dei nerazzurri e il club è pronto a pagare la clausola per trattenerlo a Milano: diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

Un terzino con i piedi da numero 10. La prestazione contro la Sampdoria ha lasciato senza fiato i tifosi dell'Inter, sempre più convinti del valore di Joao Cancelo. Un discorso che vale anche per la dirigenza nerazzurra, che nelle ultime due settimane ha intensificato il suo lavoro per cercare di trattenere il portoghese a Milano.

Era da tempo che sulla fascia destra non si vedeva così tanta qualità: c'è chi lo ha paragonato a Dani Alves, altri vedendolo con la maglia nerazzurra lo hanno immediatamente associato a Maicon. Tecnica in velocità, capace di entrare anche dentro al campo. Come se fosse un centrocampista in più durante la fase offensiva.

Le probabilità di vederlo ancora a San Siro sono alte. Merito anche di una carta che potrebbe essere decisiva nel calciomercato Inter: si tratta di Geoffrey Kondogbia, volato a Valencia in uno scambio di prestiti proprio con Joao Cancelo. Per il suo cartellino l'Inter ha un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter: Cancelo sarà riscattato. E Kondogbia...

Dall'assist per Perisic che ha sbloccato la partita all'incrocio dei pali colpito direttamente da calcio d'angolo. A Marassi Cancelo ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Moto perpetuo sulla fascia destra in tandem con Candreva, una coppia che ha mandato letteralmente al manicomio tutta la difesa doriana. E non è un caso che l'Inter abbia sfondato maggiormente da quella parte.

La volontà sia di Spalletti che della dirigenza è quella di riscattare il portoghese nella prossima finestra di calciomercato Inter. Decisiva però sarà la volontà da parte del Valencia di trattenere Kondogbia in Spagna: da questo punto di vista i segnali sono incoraggianti. Sia il rendimento del calciatore che il suo morale sono ai massimi, non ci dovrebbero essere problemi a trovare l'accordo.

Ai 35 milioni fissati per prelevare Cancelo vanno sottratti i 25 della clausola sul cartellino di Kondogbia. Una differenza di 10 milioni facilmente colmabile dal gruppo Suning. Un investimento con vista sul Mondiale: qualora dovesse essere protagonista anche in Russia con la maglia del Portogallo, il valore del suo cartellino lieviterebbe ulteriormente. Trasformandolo in una golosa plusvalenza. Solo pro e nessun contro nel calciomercato Inter, Cancelo è una risorsa per il presente e per il futuro nerazzurro.