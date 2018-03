Il pilota della Ducati trionfa sulla pista di Losail e si prende la prima vittoria del 2018. Marquez ci prova all'ultima curva, ma Dovi risponde. Valentino chiude terzo.

49 minuti fa di Daniele Rocca

Meraviglia Dovizioso. La gara perfetta, l'ennesima per battere Marquez. È sua la prima del 2018. Al termine di una battaglia fatta di nervi: mai un errore, mai una sbavatura. E sull'attacco di Marc all'ultima curva, Dovi incrocia e si prende la vittoria. La nona in carriera in MotoGP.

L'anno riprende da dove avevamo lasciato. Anzi, da Dovi avevamo lasciato. Con il duello tra la Ducati numero 4 e la Honda numero 93. A vincere è Andrea Dovizioso, che manda un messaggio chiaro e forte al campione del mondo in carica: per il titolo della MotoGP c'è anche la DesmoDovi.

Applausi per Valentino Rossi. Fresco di rinnovo, a 39 anni guida ancora come un ragazzino. Impossibile seguire il passo di Dovizioso e Marquez, ma il podio è una gran bel inizio di stagione, il 229esimo della sua carriera. Delusione nel finale per Zarco, davanti per 2/3 di gara, crolla nel finale.

MotoGP, la cronaca della gara

Parte dalla pole Zarco e si tiene la prima posizione, con Marquez e Pedrosa che si devono accodare. Ottimo scatto dall'ottava casella da parte di Rossi, che supera anche Crutchlow e Petrucci piazzandosi in quarta piazza. Più indietro Dovizioso.

Al primo giro lanciato Valentino Rossi sfrutta la scia di Pedrosa e si prende la terza posizione. Miglior tempo per Andrea Dovizioso, che inizia a fare sul serio. Faticano più indietro Lorenzo e soprattutto Vinales.

Non cambiano le prime posizioni: Zarco, Marquez e Rossi. Ma inizia a fare sul serio Dovizioso: casco rosso per il pilota della Ducati, scavalca Pedrosa e si piazza in sesta posizione.

Rompe gli indugi Rossi a 17 giri dalla fine. Super staccata per mettersi davanti a Marquez, seconda posizione per il Dottore. Due Yamaha al comando, poi Honda e Ducati.

Ne infila due in una sola curva Dovi. Sfutta tutta la potenza della desmosedici sul rettilineo e alla prima curva si attacca ai freni saltando Crutchlow e Petrucci. Il vice campione del mondo della MotoGP ha aspettato il momento migliore per il sorpasso.

Rossi makes his move for the lead...but to no avail!



And through comes Marquez! 🔥#QatarGP pic.twitter.com/srrMtEDv3p — MotoGP™🇶🇦🏁 (@MotoGP) March 18, 2018

A 12 giri dalla fine Zarco e Rossi arrivano lunghi in staccata, ne approfitta Marquez che si riprende la seconda piazza. Qualche curva più tardi botta e risposta tra Vale e Dovizioso, vince il duello il ducatista ed è terzo.

È indiavolato il Dovi, ancora di motore. Stavolta a farne le spese è il campione del mondo in carica. Nuova classifica: Zarco, Dovizioso, Marquez e poi Rossi. Più indietro cadono Rins e Lorenzo.

It's Dovi time! 👀



The Ducati man has charged through and is now eyeing the lead! But Zarco stands firm in front! pic.twitter.com/ogLpO96b4M — MotoGP™🇶🇦🏁 (@MotoGP) March 18, 2018

Si mette in testa una strana idea Johann Zarco a 9 giri dalla fine: cerca di scappare, quasi mezzo secondo tra lui e la Honda di Marquez. Non molla Dovizioso, che grazie alla potenza del motore riesce a riprendersi la seconda piazza.

Eccolo il Dovi! Svernicia Zarco e insieme a lui anche Marquez, che arriva lungo ma riesce a resistere al contrattacco del francese. E poi c'è Valentino Rossi, che si infila all'interno della Yamaha del Team Tech 3. Dovizioso, Marquez e Rossi. Che trio al comando.

Nemmeno una sbavatura per Dovizioso, che fa l'ennesimo miracolo! Ancora Dovi, ancora lui davanti a Marquez. Che ci prova all'ultima curva, ma la Ducati numero 4 incrocia e va a mettere le sue ruote davanti alla Honda. Prima vittoria del 2018 per Andrea Dovizioso. Poi Marquez, chiude il podio Valentino Rossi.