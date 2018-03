Il club sardo diventa la quinta squadra italiana ad entrare nel mondo degli sport elettronici, in collaborazione con l'associazione InFerno.

un'ora fa di Daniele Minuti

La crescita in popolarità e prospettive degli eSports è sotto gli occhi di tutti: il settore degli sport elettronici è in continua espansione e da qualche anno anche le società calcistiche europee hanno pensato di approfittarne.

L'obiettivo di questi club è quello di allargare il proprio brand creando delle vere e proprie scuderie composte da videogiocatori talentuosi, che avranno poi il compito di difendere i colori della squadra durante i tornei in giro per il mondo.

La prima società attualmente in Serie A ad entrare negli eSports è stata la Sampdoria, seguita poi da Roma e Genoa. Ma adesso è arrivato l'annuncio anche da parte del Cagliari, che sbarca ufficialmente nel mondo degli sport elettronici.

Il progetto, il partner, i prossimi impegni ufficiali: tutto sulla nascita del @CC1920eSports ➡️ https://t.co/lQNA8ILay0 pic.twitter.com/t3y8Sge4hL — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 15, 2018

Il Cagliari sbarca nel mondo degli eSports

L'annuncio è arrivato direttamente dal club sardo, che ha poi trasmesso in streaming l'evento di presentazione del progetto creato in collaborazione con InFerno, una delle più note associazioni italiane nel settore. A commentare l'iniziativa del Cagliari è stato il social media manager della squadra Simone Ariu.

Puntiamo a diffondere il movimento degli eSports in Sardegna, creando anche un'accademia in cui formare nuovi giocatori professionisti.

Durante l'evento il Cagliari ha annunciato anche di aver messo sotto contratto Girolamo Giordano (GoldenBoy92), uno dei più talentuosi videogiocatori italiani che d'ora in poi parteciperà ai tornei in giro per il mondo come tesserato del club rossoblu.

Il Cagliari diventa quindi la quarta squadra in Serie A a sbarcare negli eSports, la quinta in Italia perché l'anno scorso questo passo è stato fatto anche dall'Empoli. Ed è proprio la squadra toscana ad aver organizzato l'evento in cui ci sarà l'esordio ufficiale dei sardi nei tornei di FIFA 18, un quadrangolare in programma fra oggi e domani a cui parteciperanno anche PSV Eindhoven e il Team Gullit, creato pochi mesi fa proprio dalla leggenda del calcio olandese.