Il Barcellona ai quarti di Champions League, Chelsea sconfitto 3-0 ed eliminato. Decidono la doppietta di Lionel Messi e la rete di Dembelé (su assist della Pulce). Nel post-partita il tecnico dei Blues Antonio Conte commenta così la partita complimentandosi con i suoi ragazzi e con il fuoriclasse argentino che ha raggiunto quota 100 gol nella massima competizione europea:

Messi è giocatore super, un top player. Parliamo di uno in grado di segnare 60 gol a stagione, è straordinario, il migliore al mondo. L'abbraccio a fine partita? Mi sono complimentato con lui, fa sempre la differenza. Nelle due sfide con noi è stato determinante. Messi è un super, super, super, super giocatore. Dirlo una sola vola non basta

Sulla partita:

Il risultato non rispecchia l'andamento della partita. Abbiamo iniziato male prendendo subito gol, poi abbiamo giocato bene e creato occasioni. Tra andata e ritorno abbiamo colpito quattro pali, in questa annata la sfortuna ci sta voltando le spalle. Dispiace, ma sono orgoglioso dei miei giocatori. Continuiamo su questa strada, abbiamo dimostrato di saper attaccare e difendere. Credo che ci fosse un rigore su Alonso, saremmo andati sul 2-1 e avremmo messo pressione al Barcellona. Le favorite per la Champions? Barcellona, Juventus, Real Madrid e Bayern Monaco.

Sul suo futuro al Chelsea:

Antonio Conte can only laugh at how good Lionel Messi is... pic.twitter.com/h8QEEjZLjx