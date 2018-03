Il portoghese è quasi arrivato alle mani con un tifoso sul volo di rientro dalla trasferta di Cagliari.

208 condivisioni

un'ora fa

La Lazio era di rientro da Cagliari su un volo Alitalia dopo aver pareggiato 2-2 alla Sardegna Arena. Sull'aereo - partito alle 19.50 con 20' di ritardo - non c'erano solo giocatori, staff tecnico e dirigenti ma anche alcuni tifosi biancocelesti. Uno di questi si è alzato, ha svegliato Nani che dormiva e a brutto muso gli ha chiesto di essere più incisivo in campo. Il portoghese non l'ha presa bene e i due sono quasi arrivati alle mani. A fermarli ci hanno pensato Lucas Leiva, Wallace e Igli Tare che hanno separato i due riportando la situazione alla calma. Una volta atterrati a Fiumicino, il tifoso è stato trattenuto sull'aereo e fatto scendere in un secondo momento mentre i giocatori della Lazio raggiungevano il pullman.