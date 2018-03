Entrambe le partite delle italiane saranno visibili su Sky, ma la sfida fra i biancocelesti e gli ucraini sarà trasmessa anche in chiaro.

Passata la due giorni di Champions League, oggi partono ufficialmente gli ottavi di finale di Europa League che vedranno impegnate le ultime due squadre italiane ancora nella competizione: Milan e Lazio.

La formazione rossonera giocherà alle 19:00 di oggi l'andata di una doppia sfida di grandissimo fascino contro l'Arsenal, mentre i biancocelesti ospiteranno la Dinamo Kiev all'Olimpico con calcio d'inizio alle ore 21:05.

C'è grande attesa per gli ottavi di Milan e Lazio, che insieme ai Gunners e all'Atletico Madrid sono considerate due delle favorite per la vittoria finale in Europa League. E i tifosi potranno seguirle entrambe su Sky, mentre la partita dei ragazzi di Inzaghi sarà visibile anche in chiaro.

La Lazio affronterà la Dinamo Kiev

Europa League, Milan-Arsenal e Lazio-Dinamo Kiev: dove vederle in tv

Come tutte le partite di Europa League, Milan-Arsenal sarà visibile alle ore 19:00 su Sky e più precisamente su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 e 4 HD. Chiunque abbia un abbonamento alla piattaforma satellitare potrà seguire l'incontro anche in streaming grazie a Sky Go.

Stesso discorso per Lazio-Dinamo Kiev, che andrà in onda sugli stessi canali in pay tv ma a differenza della sfida fra i rossoneri e i londinesi, l'incontro dei biancocelesti sarà trasmesso anche in chiaro su TV8.

Entrambe le squadre italiane giocheranno l'andata degli ottavi di finale in casa e le trasferte del ritorno sono fissate per giovedì 15 marzo, giorno in cui sarà la Lazio a scendere in campo alle 19:00 mentre il match dell'Emirates fra Arsenal e Milan inizierà alle 21:05.

