Mauricio Pochettino ha parlato così in conferenza stampa dopo che il suo Tottenham è stato sconfitto per 2-1 dalla Juventus a Wembley agli ottavi di Champions League:

Nelle due gare abbiamo concesso poche occasioni da rete e abbiamo creato tantissimo. Purtroppo abbiamo fatto appena un gol, loro in tre minuti hanno segnato due volte. Sarebbe servita anche un po' di fortuna, all'andata e al ritorno abbiamo dominato e siamo stati la squadra migliore. Non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi, la delusione deriva solo dal risultato perché la prestazione è stata quella di una grande squadra. Potete dire quello che vi pare ma loro hanno creato tre occasioni e fatto due gol, non è mancanza di esperienza o di personalità. Abbiamo dominato per 70', colpito un palo e ai primi due errori abbiamo subito gol. Siamo riusciti a giocare alla pari di una squadra che ha raggiunto due finali di Champions League negli ultimi tre anni. Il calcio è questo.