Il futuro attaccante dell'Inter segna l'11° gol della sua stagione e insieme all'ex Genoa Centurion regala tre punti al Racing. Di Mauro Zarate il momentaneo pareggio ospite.

un'ora fa

Segna sempre Lautaro Martinez. L'attaccante classe '97, che arriverà in estate all'Inter per 20 milioni di euro più 2 di bonus, ha segnato nel match vinto 2-1 dal Racing Avellaneda contro il Velez valido per la 18esima giornata di Superliga Argentina. Il 20enne ha sbloccato il match al 5' con un colpo di testa che gli vale l'ottavo gol in campionato, l'11esimo in stagione considerando anche la Libertadores.

Il momentaneo pareggio del Velez arriva al 58' e porta la firma di un altro giocatore che ha a che fare con la Serie A: Mauro Zarate. L'ex Lazio, che solo pochi giorni si è proposto ai biancocelesti, ha gonfiato la rete con un bel colpo di testa. Al 74' il gol decisivo dell'ex Genoa Ricardo Centurion, ancora di testa. Con questa vittoria il Racing sale a quota 31 punti in classifica, il Velez resta a 21.