Serie A, Rafinha: "Inter big mondiale, me l'hanno detto Messi e Suarez"

Il brasiliano ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sono venuto qui per rimanerci, non per recuperare la condizione e poi tornare al Barcellona".

un'ora fa

Ha scelto l'Inter e vuole restarci. Lo dice chiaramente Rafinha, che ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. A fine stagione i nerazzurri potranno riscattarlo versando nelle casse del Barcellona 35 milioni più bonus di 3 milioni, il classe '93 farà di tutto per convincere il club. Sto bene, il ginocchio è ok. Sto tornando al top della forma - ha esordito Rafinga - e sto ritrovando il ritmo partita. Pian piano sto conoscendo il calcio italiano, Spalletti mi sta inserendo lentamente facendomi entrare a gara in corso e la trovo una cosa intelligente. Con lui mi trovo bene, è una persona diretta che ti dice tutto in faccia. Quando ero ancora a Barcellona ci siamo sentiti al telefono e mi ha spiegato la sua idea di calcio. Sulla scelta dell'Inter: Voglio restare qui, non sono venuto per riprendere la condizione e poi tornare al Barcellona. Ovviamente deciderà l'Inter sul mio riscatto. Quando ho fatto questa scelta, Messi e Suarez mi hanno detto che stavo approdando in una società storica, un top club mondiale. E poi io amavo Ronaldo e Adriano... 120 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Bologna - Serie A 2017/2018-foto-2

Chiudi 1 di 120 Serie A, Rafinha e il derby: "Inter, vinciamo!" Una battuta anche sul derby in programma domenica 4 marzo alle 20.45: Tutto il mondo parla del derby di Milano, un po' come il Clasico Barcellona-Real Madrid o River-Boca. Vogliamo vincere, la Champions verrà da sé...