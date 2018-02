Durante un'intervista il ct Tite ha fatto i nomi dei calciatori sicuri di partecipare al prossimo Campionato mondiale: ci sono gli italiani Alisson e Miranda.

un'ora fa di Daniele Rocca

Lui sì, c'è sempre stato. In tutte le edizioni dei Mondiali. Una presenza costante quella del Brasile. Che ha divertito, entusiasmato e in rare occasioni deluso. Non farà eccezione l'edizione di Russia 2018, con la selezione di Tite pronta a dare battaglia. Età media dimezzata rispetto alla figuraccia di quattro anni fa in casa. Una delle favorite per la vittoria finale insieme a Germania, Francia e Spagna.

Vedendo il cammino fatto nella fase di qualificazione, non ci sarebbe da stupirsi nel vedere il Brasile arrivare fino in fondo. Nelle 18 partite giocate, la Seleçao ne ha vinte 12. Una sola sconfitta, alla prima giornata contro il Cile. Poi un percorso netto, con appena 5 pareggi. E con quei tre davanti - Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho - che hanno fatto impazzire le difese avversarie.

Una formazione collaudata. Difficile che Tite possa stravolgere le sue scelte a pochi mesi dall'inizio dei Mondiali. Talmente difficile che in una recente intervista ha già fatto i nomi di 15 calciatori che sicuramente parteciperanno alla kermesse russa. Ci sono due conoscenze del calcio italiano, Alisson (Roma) e Miranda (Inter), mentre gli altri giocano in Inghilterra, Francia e Spagna.

La formazione titolare del Brasile vista in amichevole contro l'Inghilterra

Mondiali, Tite svela i convocati del Brasile

Il ct del Brasile ha sempre sostenuto che la sua lista per Russia 2018 fosse sempre aperta. Eppure al quotidiano UOL Esporte ha ammesso di aver già scelto la maggior parte dei calciatori che parteciperanno ai prossimi Mondiali: tra gli altri ha fatto anche il nome di Roberto Firmino, che con il Liverpool sta facendo una stagione straordinaria. Mentre sono soltanto due i giocatori della Serie A selezionati da Tite.

L'elenco è aperto da una parte e chiuso dall'altra. Chiuso per quelli che stanno facendo molto bene nel loro club e per quelli che hanno dimostrato di giocare bene in Nazionale. Sono gli 11 titolari: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Renato Augusto, Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. A loro si aggiungono Thiago Silva, Fernandinho, Willian e Roberto Firmino.

Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore del Corinthians, che in questi mesi dovrà valutare gli altri 8 nomi da inserire nella lista per i Mondiali. In queste ore si fanno i nomi di Edilson e Jadson, mentre in Italia c'è ancora speranza per Lucas Leiva. Molto dipenderà dalle sue prestazioni con la Lazio da qui in avanti.