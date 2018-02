L'esterno turco, protagonista delle ultime due vittorie dei giallorossi, giocherà ancora nel nuovo 4-2-3-1 di Di Francesco. Nei friulani out Lasagna per infortunio.

un'ora fa di Daniele Minuti

In una settimana caratterizzata dal ritorno di Champions League ed Europa League, la Roma si è concentrata unicamente sul suo prossimo impegno di campionato, cioè la partita di sabato pomeriggio contro l'Udinese.

Sono tanti i dubbi sulle probabili formazioni dell'incontro che si giocherà alla Dacia Arena: i padroni di casa hanno diversi problemi legati agli infortuni, mentre Di Francesco deve pensare anche all'incontro di mercoledì 21 febbraio contro lo Shakhtar Donetsk.

L'allenatore dei giallorossi però non sembra intenzionato a fare troppo turnover per trovare la terza vittoria consecutiva in Serie A e dovrebbe schierare 9 degli 11 giocatori che hanno battuto il Benevento nel posticipo di domenica scorsa.

De Paul sostituirà Lasagna

Serie A, probabili formazioni Udinese-Roma

Di Francesco sembra voler insistere con il 4-2-3-1 che ha permesso alla sua squadra di battere Verona e Benevento nelle ultime due giornate di campionato: la difesa è confermata, con Fazio e Manolas al centro, mentre in mediana Pellegrini giocherà al posto di Gerson nonostante De Rossi sia recuperato. Nainggolan torna dalla squalifica e sarà schierato nel tridente dietro Dzeko, affiancato da El Shaarawy e Under, autore di 3 gol nelle ultime 2 partite di Serie A.

Per quanto riguarda le probabili formazioni sponda Udinese, Oddo deve risolvere qualche dubbio legato ad alcuni infortuni. Lasagna starà fuori per più di un mese per via di una lesione alla coscia destra e a sostituirlo nel tandem d'attacco sarà De Paul, che fiancheggerà Maxi Lopez. Problemi anche sulla fascia per via delle assenze di Zampano e Pezzella: Ali Adnan giocherà quindi titolare anche se non al meglio. Da non scartare l'ipotesi dell'avanzamento di Barak sulla linea dei trequartisti, che trasformerebbe il modulo in un 3-4-2-1.

Ecco dunque le probabili formazioni di Udinese-Roma, in programma sabato 17 febbraio alla Dacia Arena di Udine, calcio d'inizio alle ore 15:00.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Ali Adnan; De Paul, Maxi Lopez.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

La classifica dopo 24 turni

Alla vigilia della 25esima giornata di Serie A, il Napoli continua a guidare la classifica del campionato italiano con 63 punti, seguito dalla Juventus ad una sola lunghezza di distanza. Inter e Roma si contendono il terzo posto separate da un punto, la Lazio è quinta.