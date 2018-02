Gordon Opiyo, 31enne di Nairobi, ha portato a casa la folle cifra grazie ad una schedina quasi impossibile, indovinando anche il 2-2 di Liverpool-Tottenham.

2k condivisioni

09 feb 2018 di Daniele Minuti

Non esiste al mondo appassionato di calcio che non abbia mai pensato almeno una volta di vincere una schedina multimilionaria. Ebbene, questo sogno è diventato realtà durante l'ultimo weekend per Gordon Opiyo, un magazziniere keniano.

Il 31enne residente a Nairobi ha infatti vinto l'incredibile cifra di 1,8 milioni di euro, grazie ad una complicatissima giocata in cui ha indovinato il risultato esatto di ben 17 partite disputate lo scorso fine settimana in diversi campionati europei.

Una vincita che cambierà sicuramente la vita di Opiyo, resa ancora più incredibile da uno dei risultati centrato dal keniano, cioè il rocambolesco 2-2 dell'ultima giornata di Premier League fra Liverpool e Tottenham.

Gordon Opiyo ha vinto 1,8 milioni indovinando 17 risultati

Kenya, magazziniere keniano vince 1,8 milioni indovinando 17 risultati

Il pareggio al cardiopalma fra Reds e Spurs di domenica scorsa è stato decisivo per la vittoria della schedina di Opiyo, che al momento della consegna dell'assegno ha voluto ringraziare il connazionale Wanyama per aver segnato uno dei gol che ha portato il risultato finale sul 2-2.

Ringrazio il capitano della Nazionale keniana Wanyama e Harry Kane per aver pareggiato. Al 2-1 di Salah ho smesso di guardare la partita.

Il 31enne è un grande appassionato di scommesse sportive, vizio che secondo sua moglie segue da quando è diventato legale in Kenya, e ha dichiarato che analizza personalmente tutte le partite su cui punta ogni fine settimana. Nonostante la folle cifra incassata di quasi 231 milioni di scellini keniani (circa 1,8 milioni di euro) sia la più grande vincita della storia del paese, il magazziniere ha subito detto che non intende rinunciare alla sua passione.