Spicca la sfida al San Paolo nel programma della 24esima giornata del campionato, così come Fiorentina-Juventus, il ritorno al Franchi dell'esterno bianconero.

0 condivisioni

50 minuti fa di Marco Ercole

In attesa della partita di questa sera alle 20.45 tra Benevento e Napoli, più il posticipo di domani (sempre alla stessa ora) tra la Lazio e il Genoa, tutte le altre squadre del campionato possono già concentrarsi sul prossimo turno Serie A.

Per l’occasione si aprirà con un anticipo venerdì 9 febbraio, altri tre a riempire la giornata di sabato e, infine, le partite della domenica, spalmate in tre diversi orari.

La giornata 24 del campionato sarà molto interessante, con sfide affascinanti, come quella che aprirà ufficialmente il programma del prossimo turno Serie A già venerdì sera, l’incontro tra Fiorentina e Juventus, con Bernardeschi che tornerà per la prima volta al Franchi da ex, dopo il "tradimento" della scorsa estate.

61 Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Fiorentina - Serie A 2017/2018-foto-62

Chiudi 1 di 61

Prossimo turno Serie A

Passiamo così al sabato, che alle 15 prevede il complicato impegno del Milan in casa della Spal. I rossoneri di Gattuso sono alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo, una striscia positiva che fino a oggi ha portato il Diavolo a tre punti dalla Sampdoria sesta in classifica.

Alle 18 invece scende in campo il Crotone di Zenga, che dopo aver raccolto un importante pareggio a San Siro contro l'Inter vuole provare a sfruttare il fattore campo per avere la meglio su altri nerazzurri, quelli dell’Atalanta di Gasperini.

La giornata di sabato si conclude con il secondo dei due big match del prossimo turno Serie A, sicuramente quello più d’alta quota, quello al San Paolo tra Napoli e Lazio, probabilmente le due squadre più belle a vedersi e che esprimono il miglior calcio in questo campionato. Lo spettacolo, insomma, è garantito.

150 Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Le partite di domenica

Il programma della quinta giornata di ritorno si chiude infine la domenica, con il lunch match tra Sassuolo e Cagliari ad aprire le danze. Alle 15, poi, sono 4 le gare che si disputeranno, con uno sguardo particolare a San Siro, dove l’Inter avrà la seconda occasione consecutiva di fronte al proprio pubblico per tentare di interrompere la lunga serie di partite senza vittoria, arrivata ormai a 8.

Sempre alla stessa ora ci sono poi Torino-Udinese e la doppia sfida incrociata tra Genova e Verona, con il Chievo a ospitare il Genoa e l’Hellas in casa della Sampdoria.

Chiude infine la giornata di campionato il posticipo delle 20.45 tra Roma e Benevento: per i campani si tratta della seconda partita di seguito a questo orario, dopo quella del turno precedente contro il Napoli.

La classifica del campionato

Juventus 59; Napoli* 57; Lazio* 46; Inter 45; Roma 44; Sampdoria 38; Atalanta 36; Milan 35; Udinese e Torino 33; Fiorentina 31, Bologna 27; Cagliari 24; Chievo e Sassuolo 22; Genoa* 21; Crotone 20; Spal 17; Verona 16; Benevento* 7.