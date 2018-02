Tra i big del campionato finora ha segnato solo l'attaccante della Juventus, che si piazza a quota 13 insieme al belga del Napoli, stasera impegnato con il Benevento.

un'ora fa di Marco Ercole

In un turno avaro di gol per i migliori cannonieri italiani, ci pensa Gonzalo Higuain a lasciare la sua griffe e tornare prepotentemente nei quartieri alti della classifica marcatori Serie A, segnando una tripletta nel 7-0 al Sassuolo e raggiungendo momentaneamente Mertens a quota 13 al quinto posto. Fino a questo momento, infatti, tutti gli altri giocatori nelle prime posizioni sono rimasti fermi. Ha tutte le giustificazione del caso ovviamente Icardi, che contro il Crotone era fuori gioco per via dell’infortunio e ha lasciato che fosse Eder, al suo secondo centro in campionato, a segnare il gol del momentaneo vantaggio dei nerazzurri.

Quagliarella invece la sua partita l’ha giocata, ma contro il Torino non è riuscito a lasciare il segno (così come il suo avversario Iago Falqué, del resto) nell’1-1 finale determinato dalle reti dei centrocampisti Torreira e Acquah.

Due dei tre attaccanti sul podio della classica marcatori Serie A, insomma, sono rimasti per un motivo o per un altro fermi dove erano. Stesso discorso per Dzeko, che nel lunch match di domenica con il Verona non ha incrementato il suo bottino stagionale in campionato, restando bloccato a 10. Sale a 13 invece Higuain, mettendo anche la sua firma (tre volte) nella goleada della Juventus sul Sassuolo, aggiungendo il suo nome a quelli di Alex Sandro, Khedira (doppietta) e Pjanic.

Classifica marcatori Serie A

Ora però devono scendere in campo altri due big del campionato italiano, Dries Mertens e Ciro Immobile. L’attaccante belga del Napoli è attualmente quinto a quota 13 e stasera contro il Benevento avrà l’opportunità di agganciare Paulo Dybala, ancora infortunato e fermo a 14.

Solamente domani invece sarà il turno del leader della classifica marcatori Serie A, Ciro Immobile.

Il centravanti della Lazio giocherà nel posticipo di lunedì sera contro il Genoa, una delle 4 squadre a cui ha segnato di più nella sua carriera (6 volte) insieme a Sassuolo, Verona e Cagliari. Secondo la tradizione, quindi, per il laziale è una buona occasione per tentare di allungare sugli inseguitori.

Le prime posizioni

Immobile 20; Icardi 18; Quagliarella 16; Dybala 14; Mertens e Higuain 13; Dzeko 10; Iago Falqué 9.