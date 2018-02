Who am I to talk about imperfection and other people's faults? I'm as imperfect as they are but perhaps it is the imperfection of each one that makes them in a certain way, so perfect for other people. Kiss in my heart, my people. 😘🙏🏾😘😍❤️😘😘🙏🏾 Quem sou eu para falar da imperfeição e defeitos de outras pessoa ? Sou tão imperfeitos quanto elas mas talvez seja a imperfeição de cada um que os tornam de uma certa forma,tão perfeitos para outras pessoas. Boa-noite meu povo

