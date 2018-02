I tifosi del Borussia Dortmund, come molti altri in Bundesliga, sono contrari ai posticipi del lunedì che cominceranno nel 2018. Per questo diserteranno lo stadio.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

C'è un particolare che sfugge troppo spesso ai potenti del calcio. I tifosi, per quanto possibile, andrebbero ascoltati e accontentati. Specie in campionati nei quali il più grande spettacolo sono loro. Campionati come la Bundesliga, dove gli stadi sono sempre pieni (per percentuale il rapporto capienza/presenza è il migliore d'Europa). Eppure i tifosi vengono spesso ignorati.

Per questo loro alzano la voce. In questo girone di ritorno verranno giocate ben cinque partite al lunedì sera. Una, il 26 febbraio, riguarda il Borussia Dortmund che sarà impegnato con l'Augsburg. Alcuni dei tifosi gialloneri hanno annunciato però che diserteranno lo stadio. Per i tifosi la gara del lunedì è scomoda. E pazienza se alle TV piace.

Il comunicato dei tifosi del BVB è particolarmente duro contro la DFL, la Lega Calcio tedesca.

Hanno oltrepassato il limite. Non tutto è accettabile. Non prenderemo parte a questa evoluzione ridicola del fischio d'inizio. Molti gruppi e fanclub, che da molti anni sono presenti a tutte le partite interne del Borussia Dortmund, non presenzieranno alla gara del lunedì.

Se veramente i gruppi ultrà del Borussia Dortmund dovessero disertare lo stadio, sarebbe un segnale fortissimo. Quello del BVB non è solo uno degli impianti più famosi al mondo, ma è proprio la tifoseria giallonera ad essere apprezzata e ammirata da tutti. La famosa Gelbe Wand (come noto la traduzione è “muro giallo”) che resta improvvisamente priva di colore. Un modo per togliere fascino alle partite. Ne vale la pena solo per accontentare le TV?

Addirittura sembra che possa esserci a breve un incontro fra i dirigenti della Lega Calcio tedesca i presidenti dei club di Bundesliga. Tema di discussione? Proprio il Monday Night. Perché forse, una volta tanto, ci si rende conto che è meglio ascoltarli e assecondarli, i tifosi. Tutto sommato il calcio è roba loro.