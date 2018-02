L'affare che avrebbe portato in azzurro il giocatore del Bologna sarebbe saltato su pressioni dei capitolini, che puntano su di lui per la sessione estiva.

354 condivisioni

01 feb 2018 di Daniele Minuti

La sessione di calciomercato invernale che si è appena chiusa è stata particolarmente complicata per il Napoli. La società partenopea infatti ha portato avanti diverse trattative per dare a Sarri un rinforzo nel reparto offensivo, non riuscendo però a chiuderne neanche una.

Ma prima ancora dell'affare sfumato al fotofinish per Politano o dell'arrivo rimandato in estate di Younes, la delusione maggiore per l'attuale capolista in Serie A è stata il mancato acquisto di Simone Verdi.

L'attaccante del Bologna ha dichiarato di aver scelto di non lasciare l'Emilia-Romagna durante il calciomercato di gennaio per proseguire il suo percorso di crescita in rossoblù, ma secondo alcune voci delle ultime ore, dietro al suo rifiuto ci sarebbe lo zampino della Roma.

Simone Verdi potrebbe andare alla Roma in estate

Calciomercato: il no di Verdi al Napoli? Dietro c'è la Roma

L'indiscrezione arriva da Manuele Baiocchini di Sky Sport, che rivela come il club giallorosso abbia spinto il fantasista scuola Milan a non accettare il passaggio fra le fila dei partenopei, per poterlo poi acquistare durante la prossima finestra di calciomercato.

Prima dell'inizio della stagione, Verdi aveva già preso la decisione di rimanere a Bologna fino a giugno, ma l'interesse del Napoli e soprattutto i contatti con Maurizio Sarri hanno fatto vacillare le convinzioni del classe '92. A convincerlo a restare però sarebbe stata la corte della Roma, che avrebbe pareggiato l'offerta della società campana di 25 milioni di euro, proponendo però al Bologna di acquistare il ragazzo soltanto in estate.

Verdi avrebbe quindi soltanto rimandato di qualche mese il suo approdo in una grande squadra e la Roma si sarebbe già assicurata un rinforzo importantissimo per la prossima stagione. Con la piccola soddisfazione aggiuntiva di averlo strappato al Napoli.