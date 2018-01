Il riscatto del Milan, la voglia Red Devils e l'animo del Real Madrid: ecco cosa hanno in comune Zidane, Mourinho e Gattuso nel loro percorso di rimonta.

un'ora fa di Edoardo Colombo

Un gennaio così non si vedeva da tempo. Clima bollente in un normale inverno. Ossimori di un calciomercato di riparazione che ha regalato sorprese e salti di qualità. Non solo questione di semplici rinforzi d'occasione, bensì veri e propri campioni che hanno deciso di cambiare la propria maglietta. Così, dai sogni delle trattative, adesso bisogna passare ai fatti. Quelli veri. Di campo. Magari mettendo a segno delle magiche rimonte.

Gli acquisti di gennaio e le motivazioni del nuovo hanno fungono da Vitamina C per le squadre in momentanea difficoltà. E di esempi positivi di rinascita in questo momento ce ne sono eccome. Tra ambizioni, voglia di riscatto e concentrazione per non commettere più alcun passo falso. Sì, per molti anche il minimo errore potrebbe costare caro.

Lo sanno bene Milan, Manchester United e Real Madrid, le tre grandi che fin qui hanno lasciato parecchio a desiderare nei rispettivi campionati nazionali. Tra sconfitte, delusioni, errori e il timore di non rialzarsi più. Ma per tutte e tre, finalmente, qualcosa sembra essere cambiato. Proviamo a disegnare il loro futuro.

Milan, effetto Rino: missione Champions League?

Carica Rino

Il male oscuro del Milan sta sbiadendo. Aria nuova, motivazioni vere, umiltà, ridimensionamento e piedi per terra. E grinta, soprattutto. Quella proverbiale di Gattuso, l'uomo che sta ridisegnando le sorti dei rossoneri. A fine partita contro la Lazio ha scaricato la tensione di due mesi di lavoro. Ora c'è la convinzione di risalire la classifica, di cancellare la partenza al rallentatore e poter sognare con lucidità. Certo, la zona Champions League è infinitamente distante, ma adesso per Bonucci e compagni è il momento perfetto per dare la sterzata decisiva. Questione di numeri: 8 punti recuperati all'Inter nelle ultime otto gare, sette alla Roma, ma visto il distacco accumulato basterebbe un passo falso per compromettere di nuovo tutto. Gattuso intanto, dopo l'ultima vittoria di San Siro, in spogliatoio ha ringraziato la squadra. C'è chi dice abbia addirittura trattenuto a fatica le lacrime. Emozioni. Roba da... rimonte.

Le 7 vite del Manchester United

La fame di Jose

Il City è troppo forte, per chiunque. Figurarsi se da Guardiola disti 12 punti, quasi impossibile per il Manchester United. Ma perché non provarci se a gennaio è arrivata una stella in più? Alexis Sanchez ha fatto bene, ha già dimostrato di poter prendere per mano i suoi nuovi compagni. Che nei prossimi turni di Premier League se la vedranno domani contro il Tottenham, poi ci saranno Newcastle e Chelsea, insomma: it's not easy. E lo sa bene Mou, ma con quel nuovo numero 7 una nuova vita è possibile.

Vamos Real Madrid

Zidane, voglia di rimonta

Diciannove punti di distacco dall'obiettivo pesano troppo. Soprattutto se ti chiami Real Madrid. Quanti bassi in questa Liga per Zidane, tra gol subiti e una produzione offensiva non ai soliti livelli. Insomma, nulla di galactico. Dai sette gol suonati al Deportivo all'ultima vittoria col Valencia, passando per la delusione in Copa del Re col Leganés. Stranezze della squadra campione del mondo, speranze di chi vuole risollevare le proprie sorti. Finora le responsabilità vanno distribuite tra allenatori e giocatori, ma la voglia di riscatto c'è. Ovviamente il desiderio è di arrivare di nuovo in fondo in Champions League, ma sarà anche il campionato il terreno da riconquistare: le propssime sfide, prima del Psg in Europa, saranno con Levante e Real Sociedad, sei punti assolutamente obbligatori. E così basta atteggiamenti arrendevoli, ora Zidane punta forte sulla classe e la motivazione dei suoi interpreti: dal Bale voglioso di spaccare al solito Cristiano Ronaldo, perché in fondo il secondo posto dell'Atletico Madrid dista solo otto lunghezze. E se ti chiami Real, nulla è impossibile.