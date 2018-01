Bloccato da un problema al retto femorale della gamba sinistra, Schick dovrà star fermo almeno fino a metà febbraio.

49 minuti fa di Elmar Bergonzini

Bisogna fermarsi e riflettere, perché c'è un problema e sta peggiorando di giorno in giorno. La Roma appare in piena crisi. Dal 18 novembre, giorno del derby vinto con la Lazio, i giallorossi in Serie A hanno vinto appena due partite. Il 1° dicembre si sono imposti con la Spal 3-1, il 16 dicembre hanno vinto 1-0 contro il Cagliari grazie al gol di Fazio in pieno recupero (contestato dai sardi per un presunto fallo di mano).

Il bilancio è impietoso: nelle dieci partite successive al derby (compreso il recupero con la Sampdoria), la Roma ha conquistato appena 11 punti e inevitabilmente la classifica di Serie A è drasticamente peggiorata. Quinto posto a 5 punti dalla Lazio terza e a tre dall'Inter quarta. La Sampdoria e il Milan (rispettivamente a -4 e -7) si stanno avvicinando pericolosamente.

Il problema della Roma è piuttosto evidente: si è persa la serenità. Troppe voci di calciomercato, troppo distacco da Juventus e Napoli e sogno Scudetto svanito già a dicembre, troppo nervosismo. E con la società giallorossa che stava trattando per la cessione di Dzeko al Chelsea è arrivata una tegola: Patrik Schick si è bloccato ancora.

📋 Accertamenti strumentali per Patrik #Schick che hanno messo in evidenza postumi distrattivi nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro https://t.co/DzY2XJ0grL pic.twitter.com/vaweVsxNQo — AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2018

Ieri il ceco ha saltato la partita con la Sampdoria e questa mattina si è sottoposto ad accertamenti. La Roma ha comunicato che il giocatore soffre di "postumi distrattivi nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro con quota di edema muscolo-fasciale" e che ha già intrapreso il percorso riabilitativo idoneo. Dovrà star fermo almeno per due settimane, ma rischia di rientrare solo a fine febbraio.

Per questo per la Roma la situazione legata a Dzeko si complica. Il bosniaco non ha ancora trovato l'accordo con il Chelsea ma i continui problemi fisici di Schick (che ha saltato quasi per intero il girone d'andata della Serie A) mettono la società giallorossa di fronte a una scelta difficile. E in un momento così delicato è un ulteriore problema.