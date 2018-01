L'attaccante rossonero si affida a Instagram per parlare del discusso gol di gomito.

Non se n'è accorto nessuno, neanche il VAR. Patrick Cutrone ha sbloccato Milan-Lazio con un gol di gomito che è stato convalidato da Irrati. Il fischietto di Firenze non è stato aiutato, l’arbitro Rocchi (AVAR) non ha ravvisato alcuna irregolarità e quindi la rete è stata concessa. Solo dopo diversi minuti sono venute alla luce le immagini che incastravano l'attaccante rossonero.

Al triplice fischio il classe '98 è stato avvicinato dal tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi: "Hai segnano di mano?", ha chiesto il coach dei capitolini. "No, di spalla", la risposta del baby bomber. Che sul web è stato attaccato da più fronti, motivo per cui ha deciso di affidare a Instagram le sue parole per chiarire le sue intenzioni.

Il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà. In campo credevo di aver colpito la palla in maniera regolare.

Nel caso in cui il suo gesto venga considerato volontario dal Giudice Sportivo, Cutrone rischia fino a due giornate di squalifica.