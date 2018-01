Battendo il Bologna, la squadra di Sarri sorpassa i bianconeri riprendendosi la testa. La Lazio perde col Milan ma mantiene il terzo posto.

28 gen 2018 di Daniele Minuti

Il testa a testa fra Napoli e Juventus per la prima posizione nella classifica Serie A prosegue anche nella 22esima giornata del campionato italiano, coi partenopei che tornano ad avere un punto di vantaggio sui bianconeri.

Grazie alla vittoria casalinga contro il Bologna per 3-1, la squadra di Sarri si è infatti ripresa il titolo di capolista dopo il momentaneo sorpasso dei Campioni d'Italia in carica arrivato con il successo nella partita col Chievo.

Continua a non vincere l'Inter, fermata dalla SPAL in trasferta, ma la Lazio non ne approfitta per allungare viene battuta dal Milan a San Siro. In coda alla classifica Serie A, vittoria importante del Verona che travolge la Fiorentina, alimentando le sue speranze di salvezza.

Sassuolo-Atalanta 0-3

Chievo Verona-Juventus 0-2

SPAL-Inter 1-1

Fiorentina-Hellas Verona 1-4

Genoa-Udinese 0-1

Napoli-Bologna 3-1

Crotone-Cagliari 1-1

Torino-Benevento 3-0

Milan-Lazio 2-1

Il gol di Cutrone in Milan-Lazio

Classifica Serie A, 22esima giornata

La 22esima giornata si è aperta con la partita delle 12:30 fra SPAL e Inter, in cui i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio per via della rete siglata al 90esimo minuto da Paloschi che ha fissato il risultato sull'1-1.

Oltre alla vittoria del Napoli sul Bologna, nel pomeriggio sono arrivati risultati importanti specialmente per la lotta salvezza: clamoroso il successo per 4-1 del Verona sulla Fiorentina, che ha permesso ai gialloblu di accorciare sulla SPAL e sul Crotone, quartultimo nella classifica Serie A e bloccato sull'1-1 dal Cagliari. Volano Torino e Udinese, che grazie ai successi su Benevento e Genoa raggiungono quota 32 punti.

Nella partita delle 18:00, il Milan ha battuto per 2-1 la Lazio e tiene il ritmo della Sampdoria corsara all'Olimpico contro la Roma (0-1) nel posticipo serale.

Napoli 57; Juventus 56; Lazio 46; Inter 44; Roma 41; Sampdoria 37; Milan 34; Atalanta 33; Udinese e Torino 32; Fiorentina 28; Bologna 27; Chievo Verona e Sassuolo 22; Genoa e Cagliari 21; Crotone 19; SPAL 17; Verona 16; Benevento 7.