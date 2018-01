L'impresa dello statunitense nobilita un fine settimana ricco di gare.

21 gen 2018 di Diego Sampaolo

Il vice campione del mondo dei 100 metri di Londra 2017 Christian Coleman ha stabilito il record del mondo dei 60 metri indoor correndo in un favoloso 6”37 al Clemson Invitational in South Carolina. Il giovane sprinter statunitense ha migliorato di due centesimi il precedente record mondiale detenuto dal grande Maurice Greene, che nell’ormai lontano 1998 fermò il cronometro in 6”39 a Madrid eguagliandolo successivamente un’altra volta nel 2001 ad Atlanta.

Alla sua prima gara stagionale Coleman ha dapprima corso la batteria in 6”47 prima di scendere di nuovo in pista un’ora e 40 minuti dopo per la finale dove ha demolito il record di Greene con 6”37. Lo sprinter del Tennessee ha battuto Teven Hester (6”57) e il bahamense Warren Fraser (6”59) con un’accelerazione straordinaria. Il ventunenne statunitense salì sulla ribalta nel corso dell’inverno 2017 quando vinse i titoli NCAA dei 60 metri indoor in 6”45 e dei 200 metri in 20”11 a College Station con la maglia dell’Università del Tennessee. Nel corso della scorsa estate Coleman stabilì il record personale e la migliore prestazione mondiale del 2017 sui 100 metri all’aperto con 9”82 in occasione delle batterie dei Campionati NCAA di Eugene prima di imporsi nella finale in 10”04 con forte vento contrario.

Successivamente Chris centrò la doppietta vincendo il titolo dei Campionati dei College americani vincendo anche i 200 metri in 20”25. Agli ultimi Campionati del Mondo di Londra sconfisse due volte il grande Usain Bolt in semifinale e in finale dei 100 metri e conquistò la medaglia d’argento in 9”94 alle spalle di Justin Gatlin prima di salire ancora sul podio iridato grazie all’argento nella staffetta 4x100. Sui 200 metri ha stabilito il record personale con 19”85 all’aperto a Lexington il 27 maggio scorso.

Coleman gareggerà sempre sui 60 metri nella tappa del circuito IAAF World Indoor Tour di Boston del prossimo 10 Febbraio contro Noah Lyles (campione del mondo under 20 a Bydgoszcz e vincitore della Diamond League sui 200 metri nel 2017) e Cameron Burrell, secondo dietro a Coleman ai Campionati NCAA indoor e outdoor nel 2017 e figlio d’arte dell’ex primatista mondiale dei 100 metri Leroy Burrell.

Coleman ha in programma i prossimi Mondiali Indoor di Birmingham dal 1 al 4 Marzo. Coleman, nato ad Atlanta il 6 Marzo 1996, compirà gli anni due giorni dopo la conclusione della rassegna iridata e la medaglia d’oro potrebbe essere il regalo perfetto per il ventiduesimo compleanno. Coleman ha scelto l’atletica durante le high school dopo aver iniziato con il football americano come tanti altri ragazzi statunitensi.

Voglio continuare a progredire - ha dichiarato Coleman - e rimanere al top in questa stagione

Tom Hall, coach di Coleman ha dichiarato dopo la gara:

Da non credere. era il debutto stagionale. Il tempo è stato totalmente inatteso

. L’altro risultato di spicco del meeting disputato nel Clemson University Indoor Complex è arrivato dal talento degli ostacoli Grant Holloway, che ha vinto i 60 ostacoli con il personale con 7”49, strappando il miglior tempo mondiale stagionale al campione olimpico e iridato Omar Mcleod, che settimana scorsa aveva fermato il cronometro in 7”53. Negli ostacoli al femminile la medaglia di bronzo olimpica Kristi Castlin si è imposta in 8”06. In un’altra serie la portoricana Jasmine Camacho Quinn ha corso più velocemente in 8”03 precedendo la campionessa mondiale dei 400 osacoli Kori Carter (8”14)

Albuquerque: Saruni 1’14”79 sui 600 metri

Il mezzofondista keniano Michael Saruni ha stabilito la migliore prestazione all-time dei 600 metri indoor correndo in 1’14”79 ad Albuquerque. Saruni, “sophomore” (studente al secondo anno di università all’UTEP) si allena insieme all’altro talento Emmanuel Korir sotto la guida di Paul Ereng, campione olimpico degli 800 metri a Seul 1988. Saruni ha tolto il primato allo statunitense Casimir Loxom, che corse in 1’14”91 lo scorso anno. Il primato dei 600 metri detenuto per 18 anni dal tedesco Nico Motchebon con 1’15”12 è stato battuto ben cinque volte in meno di un anno. Lo stesso Korir portò il primato a 1’14”97 nel 2017 prima del successivo miglioramento di Loxom.

Lysenko e Lasitskene brillano a Mosca

Grande spettacolo nel meeting denominato “Battle of Sexes” andato in scena a Mosca dove il giovane talento russo del salto in alto Danyl Lysenko ha portato la migliore prestazione mondiale dell’anno a 2.36m. Il vice campione del mondo di Londra 2017 ha tentato poi senza successo tre tentativi a 2.40m. La campionessa mondiale del salto in alto Maria Lasitskene ha vinto la terza gara stagionale con 1.99m prima di provare invano tre prove a 2.03m. La russa ha gareggiato due volte quest’inverno saltando 2.01m il 17 Gennaio a Mosca e 2.00 metri a Minsk il 23 Dicembre in una gara disputata in un centro commerciale.

Hassane Fofana ad un centesimo di secondo dal minimo per i Mondiali Indoor di Birmingham

Numerosi atleti italiani hanno gareggiato nel fine settimana nel tradizionale Biel Athletics Indoor meeting di Magglingen in Svizzera. L’acuto è arrivato dal lombardo Hassane Fofana, che ha vinto i 60 metri ostacoli in 7”71 sfiorando di un solo centesimo di secondo il minimo per poter partecipare ai prossimi Campionati del mondo Indoor di Birmingham. Fofana aveva un personale di 7”73 stabilito in occasione del titolo italiano conquistato ad Ancona l’anno scorso. L’atleta bergamasco di origini ivoriane ha preceduto Ivan Mach Di Palmstein, secondo con il record personale di 7”79 dopo aver corso la batteria in 7”82, e il vice campione europeo under 20 di Rieti 2013 Lorenzo Perini, terzo in 7”81 (tempo realizzato due volte, in batteria e in finale). Il campione europeo under 20 dei 400 metri e della staffetta 4x400 di Grosseto 2017 Vladimir Aceti ha vinto i 400 metri demolendo di mezzo secondo il record personale con 46”88. Il giovane talento di origini russe adottato da una famiglia lombarda residente a Giussano ha un personale all’aperto di 45”92 realizzato la scorsa estate in occasione del titolo continentale under 20 a Grosseto.

Ottima prestazione sui 60 metri del ventenne siciliano Nicolas Artuso, che ha avvicinato di tre centesimi di secondo il minimo per i Mondiali di Birmingham con 6”67. Una settimana fa il messinese aveva corso la distanza in 6”68 ad Ancona, sede dei prossimi Campionati Italiani assoluti Indoor (17-18 Febbraio). Artuso vinse la medaglia d’argento con la staffetta 4x100 agli Europei Under 20 di Grosseto. La diciottenne Zaynab Dosso ha sfiorato il record personale sui 60 metri per appena quattro centesimi con 7”41. La campionessa europea under 18 in carica Desola Oki ha sfiorato il record personale sui 60 ostacoli con 8”29.

La primatista svizzera dei 100 metri Mujinga Kambundji ha corso i 60 metri vincendo la batteria in 7”26 e la finale in 7”23. Lo sprinter vicentino Michael Tumi (bronzo agli Europei indoor di Goteborg 2013) è tornato ad esprimersi su ottimi livelli correndo i 60 metri con 6”67 a Modena dopo aver corso la batteria in 6”68 precedendo il vice campione europeo under 20 della staffetta 4x100 Alex Zlatan (6”75), Lodovico Cortelazzo (6”76) e il campione europeo under 23 di Tallin 2015 Giovanni Galbieri, quarto in 6”78 dopo aver corso la batteria in 6”72. Mattia Montini ha sfiorato di un centesimo il record italiano under 20 dei 60 ostacoli detenuto da Lorenzo Perini fermando il cronometro in 7”81.

La sedicenne romana Chiara Gherardi ha stabilito la migliore prestazione under 18 dei 200 metri indoor fermando il cronometro in 24”18 sulla pista del Banca Marche Palas di Ancona. La portacolori della Studentesca Rieti Andrea Milardi ha migliorato il vecchio limite di categoria detenuto da Maria Chiara Baccini con 24”37 a Genova nel Febbraio 1998.

La campionessa italiana di salto con l’asta Elisa Molinarolo continua a progredire migliorando due volte nella stessa gara il record personale con 4.30m e 4.35m sulla pedana del Palaindoor di Padova. L’atleta padovana allenata da Marco Chiarello aveva un personale di 4.25m stabilito in occasione del titolo italiano all’aperto vinto la scorsa estate a Padova. L’astista veneta iniziò la sua carriera sportiva nella ginnastica artistica, sport nel quale vinse un titolo italiano juniores nel volteggio. In passato ha praticato anche il basket freestyle ed è stata allenatrice di pattinaggio su ghiaccio.

Sempre nel salto con l’asta il figlio d’arte Claudio Stecchi (bronzo alle Universiadi di Taipei nel 2017) ha superato la misura di 5.48m in una gara disputata su una pedana allestita all’interno del centro commerciale Stern Center di Potsdam. Il campione europeo indoor 2017 e argento iridato Piotr Lisek si è aggiudicato la gara con 5.78m precedendo lo svedese Melker Svard Jakobson e il francese Alex Chapelle, che hanno valicato entrambi 5.68m.