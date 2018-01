In allenamento il portoghese è stato provato fra i titolari da Gattuso, ma resta in ballottaggio con Kalinic. Nei sardi ancora assente per squalifica Joao Pedro.

8 ore fa di Daniele Minuti

La sosta del campionato italiano sta per terminare e per il Milan è arrivato il momento di tornare in campo per confermare i segnali positivi visti soprattutto nell'ultima partita prima della sosta contro il Crotone.

Nella 21esima giornata di Serie A, la squadra di Gattuso giocherà in casa di un Cagliari voglioso di riscatto dopo la sfida con la Juventus di due settimane fa, che si è portata dietro una scia di polemiche per via della direzione arbitrale.

C'è molta curiosità sulle probabili formazioni di Cagliari-Milan, specialmente dal lato dei rossoneri: il modulo dovrebbe essere ancora il 4-3-3, ma il dubbio maggiore di Gattuso riguarda il ruolo del centravanti. Il tecnico potrebbe infatti dare una chance dal primo minuto ad André Silva.

Calhanoglu sarà titolare nel Milan

Serie A, probabili formazioni Cagliari-Milan

Durante gli allenamenti in vista di Cagliari-Milan, l'attaccante della Nazionale portoghese è stato provato nel tridente titolare, affiancato da Suso e Calhanoglu. André Silva rimane comunque in ballottaggio con Kalinic, ma il classe '96 è il favorito per giocare e collezionare la sua quinta presenza dal primo minuto in Serie A. Abate è recuperato e dovrebbe giocare nel ruolo di terzino destro, Bonaventura arretra nel terzetto di centrocampo.

Nessun dubbio per le probabili formazioni in casa del Cagliari: l'unico assente fra i sardi è lo squalificato Joao Pedro, al posto del quale Lopez confermerà Farias, che giocherà a supporto di Pavoletti nel 3-5-1-1. Il neo-acquisto Castan sarà convocato ma andrà in panchina.

Ecco quindi le probabili formazioni di Cagliari-Milan, in programma domenica alle 18:00 di domenica 21 gennaio allo stadio Sant'Elia.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias; Pavoletti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu.

La classifica dopo 20 giornate

Dopo 20 turni di Serie A, il Napoli continua a guidare la classifica inseguito dalla Juventus. Segue l'Inter al terzo posto e la Lazio, che in settimana recupererà la partita contro l'Udinese.