L'uragano del Tottenham, dopo essere diventato il più grande marcatore degli Spurs, aggancia l'attaccante della Lazio nella classifica della Scarpa d'Oro 2017/18.

41 minuti fa di Edoardo Colombo

Questa Scarpa d’Oro è per due biondi. Uno nell’ultimo weekend era al mare a godersi un meritato riposo, l’altro invece è entrato nella storia. E allora, per diritto di cronaca, risulta inevitabile partire con Kane: con l’ultima doppietta all’Everton, infatti, ha realizzato il gol numero 98 con la maglia del Tottenham, superando la leggenda Teddy Sheringham.

Della serie, un record tira l’altro. Perché anche Messi, direttamente da Barcellona, nell’ultima giornata ha deciso di entrare nella storia: l’argentino, con la meravigliosa punizione disegnata contro la Real Sociedad, ha centrato la rete numero 366 in Liga, battendo così il record di Gerd Muller nei top 5 campionati europei. Questa Scarpa d’Oro, tuttavia, sembra godere di due protagonisti assoluti: Immobile e Kane.

L’uragano degli Spurs raggiunge il centravanti della Lazio in testa alla classifica generale. Entrambi infatti sono a quota 20 gol, ma chissà come tornerà Ciro dal mare cristallino delle Maldive dove ha passato le sue vacanze. Intanto sabato i biancocelesti saranno impegnati in casa contro il Chievo, il tutto in un impegno favorevole all’attaccante campano per tentare lo strappo sull’inglese. Che sarà prossimo avversario della Juventus in Champions League, il quale però dovrà prima passare da un filotto di partite davvero complicate: Southampton, Manchester United, Liverpool e Arsenal saranno il duro antipasto prima della sfida ai bianconeri. E chissà a quel punto come cambierà la classifica della Scarpa d’Oro…

Classifica Scarpa d'Oro 2017/2018: lotta tra Kane e Immobile

Sul podio della Scarpa d’Oro 2017/18 per ora l’illustre assente è la Liga. Bisogna scendere addirittura alla posizione numero 6 per veder comparire un giocatore del campionato spagnolo. Si tratta di Messi, in orbita con 17 reti totali. Davanti a lui Salah, ultimamente davvero fenomenale. Un mostro. Una creatura in carne ed ossa che con il suo motorino fantasma sta bruciando i terreni di tutta la Premier League. E ne sa qualcosa il Manchester City di Guardiola, crollato per la prima volta in campionato proprio contro lo spettacolare Liverpool trascinato dall’egiziano.

Quarto posto per un argentino dalla genetica italianizzata, Mauro Icardi, anche lui reduce dalle vacanze e quindi stabile a 18 gol in Serie A. Terzo gradino del podio per Edison Cavani, che nonostante qualche scaramucce nello spogliatoio del Psg continua a mostrare costanza sotto porta: per l’ex Palermo sono 19 gol in Ligue 1, una rete in meno dei due cecchini al comando.

Impressionante come Kane spazzi via le difese della Premier League. La sua forza è quella di un uragano scatenato, un ragazzo tempo fa approcciato dal… Livorno. Il presidente Spinelli si era convinto di portarlo in Italia dopo la girandola di prestiti alle latitudini inglesi. Ma la Toscana non entusiasmò il giovane Harry, che scelse di conquistare gli Spurs. Detto, fatto. Uno che fa innamorare: "Mia moglie è gelosa di Harry, dice che penso sempre a lui".

Parola di Pochettino, l’allenatore che lo ha reso un’arma che più letale non si può. E che ora lotterà per contendersi la Scarpa d’Oro con Ciro Immobile, l’immortale della Lazio. Altri di Serie A in classifica nei 18 calcolati dalla Uefa? Sì, c’è Dybala, fermo a 14 gol ma al centro di una fase delicata. Tra problemi fisici e una continuità da ritrovare. E allora scopriamo assieme tutti i nomi presenti nella classifica della Scarpa d’Oro 2017/18: