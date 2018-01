Dopo il lungo tira e molla, l'entourage del giocatore ha trovato l'accordo con la società per il prolungamento fino al 2019. L'annuncio nei prossimi giorni.

15 gen 2018 di Daniele Minuti

La lunga telenovela di calciomercato riguardante il rinnovo di Stefan de Vrij con la Lazio sembra essersi chiusa con l'epilogo sperato dai tifosi biancocelesti: l'olandese infatti prolungherà il suo contratto con la società capitolina per un'altra stagione.

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che conferma come sia stato finalmente trovato l'accordo fra i dirigenti laziali e l'entourage del giocatore, che hanno definito in queste ore gli ultimi dettagli.

Un successo importante per la Lazio, che solo pochi mesi fa sembrava essersi rassegnata a perdere de Vrij a parametro zero nella sessione di calciomercato estiva. Ora invece ha raggiunto l'intesa col difensore, inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro.

Uno dei punti di discussione fra la Seg, la società che gestisce le prestazioni sportive di de Vrij, e la dirigenza biancoceleste era appunto il valore della clausola rescissoria: Tare e Lotito hanno spinto fino all'ultimo per fissarlo ad una cifra più alta, ma alla fine hanno accontentato le richieste dell'entourage dell'olandese.

Il difensore classe '92, che oggi ha ripreso ad allenarsi coi suoi compagni dopo il rientro dalla sosta, prolungherà il contratto fino al 2019 e il suo nuovo ingaggio dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,5 milioni di euro a stagione, cifra che gli permetterà di diventare il giocatore più pagato in rosa assieme a Immobile, Nani e Lucas Leiva. La firma sul rinnovo arriverà entro 48 ore e a seguire verrà dato l'annuncio ufficiale.

La decisione del difensore olandese di prolungare soltanto per una stagione lascia comunque pensare che una sua partenza nella prossima finestra di calciomercato sia probabile. Ma la Lazio può comunque ritenersi doppiamente soddisfatta perché ha scongiurato il rischio di perderlo a parametro zero e potrà ancora contare su de Vrij fino a fine stagione in modo da puntare ad un posto in Champions League.