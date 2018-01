Blaise I’ve been through this, don’t let the ignorance of a few affect you. Not all italians are like that. Keep doing great bro! Blaise sono passato anche io attraverso questo, non lasciare che L ignoranza di pochi ti affetti. Non tutti gli italiani sono così. Continua a fare bene frate! 💪🏾💪🏾💪🏾 #equalgame

A post shared by Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) on Jan 7, 2018 at 10:21am PST