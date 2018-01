Dopo tanti anni di abboccamenti vari, Usain Bolt si dà ufficialmente al calcio: l'ex velocista giamaicano approderà al Borussia Dortmund in prova.

07 gen 2018 di Massimiliano Rincione

Usain Bolt si dà ufficialmente al calcio. L'ex velocista giamaicano, ritiratosi nell'agosto 2017 dalle competizioni, sosterrà un provino col Borussia Dortmund nel marzo prossimo: quello con i gialloneri sarà un test utile per comprendere quali saranno i margini per un eventuale approdo dell'ex corridore nel mondo che tanto ha sognato.

Credo di avere le mie chance: seguo molto il calcio e lo comprendo, ragion per cui penso di poter diventare bravo con un bel po' di allenamento alle spalle. Pogba? Io e Paul parliamo parecchio, gli chiedo un sacco di cose.

Una storia datata quella legata al sogno calcistico di Bolt, che già nel 2011 parlava di un possibile futuro nel mondo del pallone non appena terminata la carriera nell'atletica leggera. D'altronde la progressione non gli manca, anche se il controllo di palla non sembra affatto essere una delle sue skills migliori, stando ai pochi video reperibili sul web. Nonostante questo però la Puma, sponsor tecnico sia del trentunenne giamaicano che del Borussia Dortmund, ha spinto fortemente per mettere in piedi questo progetto.

Bolt, dal canto proprio, sembra essere carico e fiducioso nei propri mezzi: come chiarito nel corso di una intervista al Sunday Express, l'ex oro olimpico punterà a convincere i gialloneri nella speranza di approdare un giorno al Manchester United, squadra dei suoi sogni.

Sto bene, sono tornato in forma. A marzo farò questo provino con il Borussia Dortmund per capire in che direzione potrò muovermi. Qualora mi reputassero abbastanza bravo comincerò ad allenarmi duramente. Chiaramente ci vorrà un po' di tempo per adattarmi, ma ce la farò. Uno dei miei sogni più grandi però resta quello di giocare con la maglia del Manchester United. Ne parlai pure con Ferguson che mi disse che avrebbe provato a fare qualcosa. Voglio giocare nei massimi campionati, non mi accontento di essere un calciatore mediocre. Vorrei giocare sugli esterni e sogno di scendere in campo ad Old Trafford.

Borussia Dortmund: Bolt può compiere il salto verso il grande calcio?

Il talento non si insegna. Usain Bolt, per quanto fisicamente devastante, vanta attualmente poche possibilità di guadagnarsi la conferma al Borussia Dortmund. Chiariamoci: a meno di clamorose folgorazioni in seno allo staff tecnico di Peter Stoger, sarà praticamente impossibile vedere l'ex velocista titolare in una partita ufficiale al Signal Iduna. Detto questo però non si può non lodare lo spirito d'iniziativa del giamaicano, che sembra essere realmente desideroso di mettersi in gioco in un mondo non suo nonostante un conto in banca già milionario, a testimonianza che il desiderio di sfida, alle volte, conta più di ogni altra cosa nel mondo dello sport.