Soffre ma vince il Valencia, che resta terzo e ribalta l'iniziale vantaggio del Girona. Decide, a inizio ripresa, un gol su rigore del capitano Daniel Parejo.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Ha sofferto più del previsto ma alla fine il Valencia ha comunque vinto, particolarmente importante perché veniva da due sconfitte di fila. Nella 18esima giornata della Liga la squadra di Marcelono batte 2-1 in rimonta il Girona e torna a -2 dall'Atletico Madrid secondo. Gli ospiti perdono l'occasione di avvicinarsi alla zona europea. Dopo il gol iniziale di Portu all'8', i padroni di casa rispondono con le reti di Ramalho (autogol) al 27' e il rigore di Parejo al 48'.

Valencia-Girona: la cronaca del primo tempo

Il Girona, che in trasferta ha vinto 3 delle 8 partite fin qui giocate, si presenta a Valencia con un atteggiamento piuttosto offensivo, al punto che già al 5' sfiora il gol con Juanpe, che su angolo, di testa, vede respingersi il tiro da Neto. All'8' però il Girona passa. Bravissimo Mojica sulla sinistra a liberarsi di un paio di avversari (anche grazie a qualche rimpallo) e a crossare per Portu che di testa piazza la palla lì dove Neto non può arrivare.

Il vantaggio ospite sveglia però il Valencia. Al 21' è Pereira a provarci con un tiro da fuori che viene però respinto in angolo dal portiere avversario. Al 27' il pareggio arriva davvero. Il Valencia sfonda sulla sinistra con Pereira che crossa al centro dove Ramalho, in spaccata, se la butta in porta da solo. Al 36' ci prova Gabriel di testa su angolo, ma la sua conclusione è imprecisa.

A inizio ripresa Parejo fa il 2-1

Nella ripresa il Valencia comincia subito col piede sull'acceleratore: al 48' Gaya sfonda sulla sinistra e subisce fallo da Maffeo appena entrato in area. Il rigore è netto. Dagli undici metri va Parejo che fa 2-1. Al 50' il Girona si riaffaccia subito in avanti ma ottiene solo un angolo. Al 52' Guedes serve Rodrigo che però calcia fuori. Pochi secondi dopo è proprio Rodrigo dalla sinistra, ad andare al cross, la palla per Mina è perfetta ma l'attaccante del Valencia è in leggero ritardo. Al 63' il Girona sfiora due volte il pareggio. L'ex juventino Neto è però fenomenale sia su Stuani che su Portu. Al 79' ci riprova Stuani, ma Neto si salva in angolo. All'82' si rivede il Valencia, il tiro di Rodrigo finisce però fra le braccia del portiere. Il Girona non riesce più a creare grandi palle gol e il Valencia, seppur con la lingua di fuori, riesce a ottenere una vittoria pesantissima.