L'Inter ha chiuso il girone d'andata con lo 0-0 a San Siro contro la Lazio. Un risultato che ha permesso ai nerazzurri di piazzarsi al terzo posto al giro di boa con 41 punti, 7 in meno del Napoli capolista.

Ai microfoni di Premium Sport, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti fa un bilancio della sua esperienza e fissa gli obiettivi. Prima, però, un commento sulla scelta di giocare durante la feste:

Poi parla del suo operato:

Ho gli stessi punti della scorsa stagione. E visto che io voglio sempre migliorare, non sono conteno del mio lavoro. I risultati sono molto buoni, ma possiamo fare ancora meglio perché non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale. Ora dobbiamo correre.

Sul problema del gol:

Si sta parlando di problema mentale per i pochi gol che stiamo segnando. Il nostro psicologo in materia è Icardi, gli chiederò di fare un discorso alla squadra per risolvere il problema.

Infine sul mercato:

Non mi troverete incatenato ai cancelli del Pinetina nel caso in cui non arrivasse nssuno. Io ho a disposizione una squadra di valore e so che se la società fiuterà un'occasione non se la farà scappare.