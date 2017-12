La squadra di Sarri si laurea campione d'inverno e chiude il 2017 senza mai perdere in trasferta in campionato: è l'unica in Italia ad esserci riuscita.

29 dic 2017 di Elmar Bergonzini

Una vittoria ricca di significato. All'Ezio Scida il Napoli rispetta i pronostici e supera 1-0 il Crotone grazie al gol di Hamsik al 17'. La squadra di Sarri chiude così il 2017 senza perdere nemmeno una partita in trasferta in Serie A. Da gennaio a dicembre. Ed è una vera impresa. E se nella scorsa stagione i partenopei hanno dovuto accontentarsi del terzo posto, questa volta puntano molto più in alto: allo Scudetto.

Il Napoli è campione d'inverno. Merito proprio dello straordinario cammino in trasferta: 9 vittorie e un pareggio (a Verona contro il Chievo) su 10 partite. Di particolare importanza i successi a Roma: prima contro la Lazio, spazzata via con un netto 4-1, poi contro la squadra di Di Francesco, battuta per 1-0. Lì i partenopei hanno dato un mandato un segnale importante a tutta la Serie A.

Al momento la seconda miglior squadra in trasferta è la Lazio, che in questa speciale classifica ha ben 6 punti in meno rispetto al Napoli (ma i romani hanno giocato una partita in meno). Segno però che è proprio lontano dal San Paolo che la capolista ha incrementato il suo vantaggio su Juventus, Roma e Inter.

Serie A, Napoli campione d'inverno: in trasferta è da record

L'ultima sconfitta del Napoli in trasferta fu particolarmente dolorosa e fastidiosa. Lo scivolone è infatti datato 31 ottobre 2016, quando la squadra di Sarri fu battuta per 2-1 a Torino dalla Juventus con gol decisivo segnato proprio dall'ex più odiato, Gonzalo Higuain. Da quel giorno però il Napoli in trasferta è diventato imbattibile.

Perfino in questo scorcio di stagione la squadra di Sarri è l'unica ancora imbattuta se si considerano solo le partite giocate lontane dal proprio stadio. Il Milan, partito con grandi ambizioni, è già a 5 sconfitte. I campani sono invece imbattuti ormai da 23 partite. Quasi un campionato intero giocato solo in trasferta. Ma oggi, con l'ennesimo successo di questo campionato il dato statistico passa in secondo piano. Quel che conta è che il Napoli è campione d'inverno. E che punta con decisione alla vittoria della Serie A. Perché in Campania la parola “Scudetto” continuano a pronunciarla a bassa voce.