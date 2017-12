Dopo il gol decisivo nel derby di Coppa Italia, il giovane centravanti sostituirà Kalinic infortunato. Nei viola rientra Thereau dal primo minuto.

un'ora fa di Daniele Minuti

Neanche il tempo di godersi l'importantissima vittoria nel derby del quarto di finale di Coppa Italia, che il Milan deve già pensare al campionato di Serie A e alla partita di sabato pomeriggio in casa della Fiorentina.

C'è curiosità sulle probabili formazioni delle due squadre, entrambe reduci dall'impegno infrasettimanale. Specialmente Gattuso dovrà fare i conti con alcune defezioni dovute agli infortuni rimediati nella sfida contro l'Inter.

In particolare ci sarà da sostituire quello che sarebbe stato il grande ex della partita, Nikola Kalinic, uscito nel secondo tempo dopo un duro scontro con Skriniar. Al suo posto dovrebbe giocare proprio l'eroe del derby, Patrick Cutrone.

Suso rientra dopo la squalifica in campionato

Serie A, probabili formazioni Fiorentina-Milan

Patrick Cutrone era già stato schierato dal primo minuto nella partita contro l'Atalanta, ma Gattuso gli aveva chiesto di giocare nel ruolo di esterno sinistro nel tridente del 4-3-3. Ora, data l'assenza di Kalinic, l'allenatore rossonero punterà sul classe '98 come attaccante centrale, preferendolo ad André Silva.

Per quanto riguarda le altre scelte sulle probabili formazioni, il Milan ritroverà sia Suso che Romagnoli, entrambi assenti nell'ultima giornata di Serie A per squalifica, e in porta ci sarà ancora Antonio Donnarumma, visti gli infortuni sia di Storari che di suo fratello Gianluigi. Acciaccato anche Abate, al suo posto giocherà Calabria.

Meno problemi per Stefano Pioli: l'allenatore della Fiorentina insisterà sul 3-5-2 visto nelle ultime settimane. Rispetto all'incontro di martedì contro la Lazio, rientrano Sportiello e soprattutto Thereau, che giocherà titolare in avanti nel tandem con Simeone. Pezzella non è al meglio, e se non dovesse farcela è pronto Milenkovic.

Ecco quindi le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, il calcio d'inizio è in programma alle 12:30 di sabato 30 dicembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina (3-5-2): Sportiello; Pezzella, Vitor Hugo, Astori; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi; Simeone, Thereau.

Milan (4-3-3): A. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini.

La classifica dopo 18 giornate

Dopo 18 giornate, il Napoli guida ancora la classifica di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus. Insegue l'Inter al terzo posto, con dietro Roma e Lazio che però hanno una partita da recuperare.