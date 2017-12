Sarri deve rinunciare a Mario Rui, Maggio è pronto a sostituirlo. Squalificato Ajeti nel Crotone, al suo posto uno tra Simic e Cabrera.

Il titolo di campione d'inverno è lì, a un passo: il Napoli lo vede, ma c'è da superare un Crotone che in casa sta costruendo la sua salvezza. I partenopei, con un'eventuale vittoria, si porterebbero a +4 sulla Juventus e sarebbero matematicamente primi in Serie A al giro di boa. Una bella spinta in vista del girone di ritorno.

Dall'altra parte, il Crotone di Zenga nell'ultima sfida giocata all'Ezio Scida ha piegato il Chievo grazie alla rete di Budimir: un 1-0 fondamentale, poi però è arrivato il crollo all'Olimpico contro la Lazio. La squadra calabrese è in zona retrocessione, con 15 punti all'attivo, gli stessi della Spal. Peggio hanno fatto solo Verona (13) e Benevento (1).

Il Napoli non perde in trasferta in Serie A da 22 partite (19 vittorie e 3 pareggi), vuole allungare la striscia positiva per poi concentrarsi sulla partita di martedì 2 gennaio contro l'Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Per questo potrebbe esserci qualche novità, nelle probabili formazioni: questione di turnover. Nella passata stagione, il match dell'Ezio Scida terminò 1-2: decisive le reti di Callejon e Maksimovic, per il Crotone andò a segno Rosi.

Serie A, probabili formazioni Crotone-Napoli

Passando alle probabili formazioni, il Crotone scenderà in campo con il 4-3-3. Zenga deve fare a meno dello squalificato Ajeti, per sostituirlo è sfida aperta tra Simic e Cabreara. Sicuro della maglia da titolare Ceccherini, che si posizionerà in difesa al fianco di uno dei due. Potrebbe esserci un cambio anche nel fronte offensivo, con Tonev pronto a prendere il posto di Trotta. Anche in questo caso il ballottaggio è vivo. Budimir confermato al centro dell'attacco, Stoian sicuramente lo supporterà. In mezzo ancora fiducia al trio Rohden-Barberis-Mandragora.

Anche il Napoli, come sempre, si schiererà con 4-3-3. Mario Rui è squalificato, al suo posto giocherà Maggio. Come detto, è da tenere in considerazione il possibile turnover in vista della partita con l'Atalanta: potrebbero restare fuori dall'undici titolare Albiol, Jorginho e Allan che, in caso, verrebbero sostituiti rispettivamente da Chiriches, Diawara e Zielinski. In avanti i soliti tre: Callejon, Mertens e Insigne. Queste le probabili formazioni del match valido per la 19^ giornata di Serie A:

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Il programma della 19^ giornata

La giornata verrà aperta venerdì sera proprio dalla sfida tra Crotone e Napoli, in programma alle ore 20:45. La Juventus, invece, chiuderà le danze sabato contro il Verona al Bentegodi, ore 20:45. Il 30 dicembre, inoltre, si giocheranno tutte le restanti gare: sfida d'alta classifica tra Inter e Lazio (ore 18:00), la Roma sarà impegnata in casa con il Sassuolo (ore 15:00) mentre il Milan, dopo il derby vinto in Coppa Italia, andrà in cerca di conferme a Firenze (ore 12:30). Ecco il programma completo della 19^ giornata di Serie A: